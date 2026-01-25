Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak

AK Parti Meclis Grubu'nun, Yükseköğretim Kurumları Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören çalışmasında sona gelindi. Çalışmada, öğrenci affının da olması bekleniyor:

Sabah gazetesinin haberine göre, öğrenci affında pozitif ayrımcılık uygulanacak. Af, ebeveyn kaybı nedeniyle maddi yetersizlik yaşayan, yaşadığı kayıp nedeniyle ailesine bakmak zorunda kaldığı için eğitim hayatına ara veren ya da devam edemeyenleri kapsayacak.

Sağlık sorunu yaşadığı için ya da afetzede olduğu için eğitim hayatına devam edemeyenlerin de kapsamda olması planlanıyor.

RESMİ BELGE ZORUNLU OLACAK

Aftan yararlanmak için temel kriterse, yaşanan durumların resmi belgelerle kanıtlanması.

AK Parti hazırladığı kanun teklifine son şekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılacak sunumun ardından verilecek.

Öğrenci affı düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi için YÖK Başkanlığı ve Üniversitelerarası Kurul ile yapılan görüşmelerin sonuçları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.