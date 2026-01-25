5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak

AK Parti, öğrenci affını da içeren bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor. Çalışmada sona geldi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 25 Ocak 2026 12:35, Son Güncelleme : 25 Ocak 2026 12:36
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak

AK Parti Meclis Grubu'nun, Yükseköğretim Kurumları Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören çalışmasında sona gelindi. Çalışmada, öğrenci affının da olması bekleniyor:

Sabah gazetesinin haberine göre, öğrenci affında pozitif ayrımcılık uygulanacak. Af, ebeveyn kaybı nedeniyle maddi yetersizlik yaşayan, yaşadığı kayıp nedeniyle ailesine bakmak zorunda kaldığı için eğitim hayatına ara veren ya da devam edemeyenleri kapsayacak.

Sağlık sorunu yaşadığı için ya da afetzede olduğu için eğitim hayatına devam edemeyenlerin de kapsamda olması planlanıyor.

RESMİ BELGE ZORUNLU OLACAK

Aftan yararlanmak için temel kriterse, yaşanan durumların resmi belgelerle kanıtlanması.

AK Parti hazırladığı kanun teklifine son şekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılacak sunumun ardından verilecek.

Öğrenci affı düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi için YÖK Başkanlığı ve Üniversitelerarası Kurul ile yapılan görüşmelerin sonuçları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

