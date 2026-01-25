500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 26-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek kura programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahiplerinin belirlendiğini ve bu hafta 9 şehirde daha kura çekimi yapılacağını duyurdu. Türkiye genelinde toplamda 500 bin sosyal konutun inşa edilmesi hedefleniyor. Kura çekimleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülüyor ve süreçte her hafta yeni illerde hak sahipleri belirleniyor.

Kura Çekimlerinde Son Durum

Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde dört hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, 25 Ocak 2026 Pazar günü Giresun'da 1.676 konutun kura çekimiyle devam etti. Şu ana kadar 32 ilde kuralar tamamlandı ve toplamda 121 bin 265 konutun hak sahipleri belirlendi.

Kura Çekimi Yapılan İller

Adıyaman

Şırnak

Hakkari

Siirt

Van

Mardin

Ağrı

Batman

Iğdır

Bitlis

Kars

Muş

Ardahan

Antalya

Bingöl

Tunceli

Gümüşhane

Bayburt

Artvin

Rize

Erzurum

Malatya

Erzincan

Şanlıurfa

Trabzon

Tokat

Amasya

Manisa

Sivas

Kastamonu

Aydın

Giresun

Yeni Haftanın Kura Takvimi ve Konut Sayıları

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde söz verilen şekilde konutların hak sahiplerine teslim edilmeye devam edildiğini belirtti. Bu hafta içinde aşağıdaki illerde kura çekimleri gerçekleştirilecek:

Kilis: 1.170 konut (27 Ocak Salı)

1.170 konut (27 Ocak Salı) Sinop: 947 konut (28 Ocak Çarşamba)

947 konut (28 Ocak Çarşamba) Niğde: 2.604 konut (29 Ocak Perşembe)

2.604 konut (29 Ocak Perşembe) Aksaray: 2.353 konut (30 Ocak Cuma)

2.353 konut (30 Ocak Cuma) Ordu: 3.334 konut (30 Ocak Cuma)

3.334 konut (30 Ocak Cuma) Karabük: 1.600 konut (30 Ocak Cuma)

1.600 konut (30 Ocak Cuma) Samsun: 6.397 konut (31 Ocak Cumartesi)

6.397 konut (31 Ocak Cumartesi) Nevşehir: 2.368 konut (31 Ocak Cumartesi)

2.368 konut (31 Ocak Cumartesi) Bartın: 1.620 konut (31 Ocak Cumartesi)

Konut Sayısında Artış Bekleniyor

26-31 Ocak haftasında toplamda 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece, kura çekimi tamamlanan il sayısı 41'e, hak sahipleri belirlenen toplam konut sayısı ise 143 bin 658'e ulaşacak.



