5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
TOKİ'nin Yüzyılın Konut Projesi'nde bugüne kadar 32 ilde 121 bin 265 konutun kurası çekildi. 26-31 Ocak haftasında ise toplamda 22 bin 393 konut için yeni hak sahipleri belirlenecek ve tamamlanan il sayısı 41'e ulaşacak.

25 Ocak 2026 13:45
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 26-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek kura programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahiplerinin belirlendiğini ve bu hafta 9 şehirde daha kura çekimi yapılacağını duyurdu. Türkiye genelinde toplamda 500 bin sosyal konutun inşa edilmesi hedefleniyor. Kura çekimleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülüyor ve süreçte her hafta yeni illerde hak sahipleri belirleniyor.

Kura Çekimlerinde Son Durum

Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde dört hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, 25 Ocak 2026 Pazar günü Giresun'da 1.676 konutun kura çekimiyle devam etti. Şu ana kadar 32 ilde kuralar tamamlandı ve toplamda 121 bin 265 konutun hak sahipleri belirlendi.

Kura Çekimi Yapılan İller

  • Adıyaman
  • Şırnak
  • Hakkari
  • Siirt
  • Van
  • Mardin
  • Ağrı
  • Batman
  • Iğdır
  • Bitlis
  • Kars
  • Muş
  • Ardahan
  • Antalya
  • Bingöl
  • Tunceli
  • Gümüşhane
  • Bayburt
  • Artvin
  • Rize
  • Erzurum
  • Malatya
  • Erzincan
  • Şanlıurfa
  • Trabzon
  • Tokat
  • Amasya
  • Manisa
  • Sivas
  • Kastamonu
  • Aydın
  • Giresun

Yeni Haftanın Kura Takvimi ve Konut Sayıları

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde söz verilen şekilde konutların hak sahiplerine teslim edilmeye devam edildiğini belirtti. Bu hafta içinde aşağıdaki illerde kura çekimleri gerçekleştirilecek:

  • Kilis: 1.170 konut (27 Ocak Salı)
  • Sinop: 947 konut (28 Ocak Çarşamba)
  • Niğde: 2.604 konut (29 Ocak Perşembe)
  • Aksaray: 2.353 konut (30 Ocak Cuma)
  • Ordu: 3.334 konut (30 Ocak Cuma)
  • Karabük: 1.600 konut (30 Ocak Cuma)
  • Samsun: 6.397 konut (31 Ocak Cumartesi)
  • Nevşehir: 2.368 konut (31 Ocak Cumartesi)
  • Bartın: 1.620 konut (31 Ocak Cumartesi)

Konut Sayısında Artış Bekleniyor

26-31 Ocak haftasında toplamda 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece, kura çekimi tamamlanan il sayısı 41'e, hak sahipleri belirlenen toplam konut sayısı ise 143 bin 658'e ulaşacak.


