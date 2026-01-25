Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
6 milyonluk güvercinler! Ankara'da

Türkiye ve Avrupa'dan katılımcıların akın ettiği Uluslararası Şebap Güvercin Festivali'nde, nadir güvercinler adeta servet değerinde satıldı.

25 Ocak 2026 16:09
6 milyonluk güvercinler! Ankara'da

Ankara'da, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Şebap Güvercin Festivali, yoğun ilgi gördü. Festivalde sergilenen güvercinlere 20 bin ile 6 milyon arsında değer biçildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir otelde Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu tarafından düzenlenen festivalde 330 güvercin görücüye çıktı. Güvercinler; kafa rengi, ayak yapısı, pul, göğüs rengi, kuyruk ve fiziki duruşları göz önünde bulundurularak hakemler tarafından değerlendirildi. Miski, abalı miski, kürenk, çakmaklı, abalı çakmaklı, gök ve Arap cinsi güvercinlerin yarıştığı festivale, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Almanya, Fransa, Hollanda ile Suudi Arabistan'dan güvercin meraklıları katıldı. En güzel güvercinlerin belirlendiği yarışma sonucunda, dereceye giren güvercin sahiplerine ödülleri verildi. Güzellikleriyle dikkat çeken güvercinlerin fiyat aralığının 20 bin ila 6 milyon lira arasında değiştiği belirtildi.

'DAİRE FİYATINA GÜVERCİN VAR'

Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Necati Budak, festivali her yıl gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirterek, şebap güvercinlerinin dünyada en dikkat çekici ırklar arasında olduğunu söyledi. Şebap güvercinlerini yakından tanımak için Avrupa ve Suudi Arabistan'dan güvercin meraklılarını festivalde ağırladıklarını ifade eden Budak,

"Irkımız, merakla ve zevkle beslediğimiz bir ırk. Bu kuşlar bizim için manken sıfatında. Masaya attığımız zaman keyif ve haz veren kuş türü. Şu anda 330 kuş yarışıyor. Kış şartları olduğu için katılan kuş sayısı biraz az oldu. Ama festivalimize katılım sayısı çok yüksek. Her kuşun ayrı bir özelliği var. Bugün burada kuşlarımızın hepsi yarıştı. Şampiyonlar hakemlerimiz tarafından belirlendi. Kuşlarımızda renk ve fizik çok önemli. Ödül olarak ilk 5'e girenlere kupa veriyoruz. Kuşların değer fiyatları değişiyor. 5-10 bin TL'ye de daire fiyatına da güvercinler var. Yani bugün bir daire 6-7 milyon lira ise kuşun değeri bu noktaya kadar çıkıyor. Bunun meraklısı da var, daire fiyatı verip de alan var. Bu Türkiye'ye özgü bir şey değil, Türkiye sınırlarını da aşmış durumda"

diye konuştu.

'BİR GÜVERCİNE 3-4 BİN AVRO VERMİŞİMDİR'

Almanya'nın Bielefeld kentinden festivale katılan İsa Kaya, güvercin sevgisinin çocukluğundan geldiğini belirterek, "15-20 senedir Avrupa'da bu şebap kuşunu besliyorum. Güvercinseverler olarak Almanya'da da birbirimizle buluşuyoruz ve sosyalleşiyoruz. Benim beslediğim 50 tane şebap güvercinim var. Kendi bahçemde güzel bir ortamda beslemeye çalışıyorum. Güvercinlerimi bu festivalde sergileme fırsatı buldum. Bir güvercine 3-4 bin avro vermişimdir" ifadelerini kullandı. (DHA)


