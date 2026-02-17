Tarihi komisyonda sona doğru
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 14:34, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 14:35
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır." ifadesine yer verildi.