CİMER 23 Nisan Ödüllü Resim Yarışmasına Başvurular Başladı

"CİMER'e Renk Kat!" teması kapsamında gerçekleştirilecek yarışmada hayalindeki CİMER'i anlatan resmini paylaşan çocuklar arasından dereceye girenlere sürpriz ödüller verilecek.

"CİMER'e Renk Kat" Ödüllü Resim Yarışmasında çocuklar, kendi renkleri ve çizgileriyle CİMER'i resmetmeye, hayallerindeki CİMER'i paylaşmaya davet ediliyor. Yarışmaya başvurular, https://cocuk.cimer.gov.tr/ internet sitesi üzerinden alınıyor. İnternet sitesinden yapılan duyuruda ilkokul ve ortaokul öğrencisi tüm çocuklar yarışmaya katılmaya davet edildi. "CİMER senin için ne ifade ediyor? Haydi resminle anlat. CİMER'e rengini kat!", "CİMER devlete talebini, her türlü görüşünü, önerini, şikayetini ve teşekkürünü iletebildiğin bir başvuru aracıdır. Peki CİMER senin için ne ifade ediyor? Haydi resminle anlat! CİMER'e Rengini Kat!", "Sevgili çocuklar, kendi renklerinizle ve çizgilerinizle CİMER'i resmedin, hayalinizdeki CİMER'i bizlerle paylaşın." sloganlarıyla yapılan duyuruda tüm başvuru detaylarına yer veriliyor.

DERECEYE GİRENLERE SÜRPRİZ ÖDÜLLER

"CİMER'e Renk Kat" Ödüllü Resim Yarışmasına başvurular 16 Şubat'ta alınmaya başlandı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri son başvuru tarihi olan 3 Nisan 2026'ya kadar çizdikleri resimleri JPG, PNG ve PDF formatında yükleyerek başvurularını tamamlayabilecekler. Pastel boya, sulu boya, guaj boya, gazlı kalem, kara kalem ya da serbest teknikte, en az A4 boyutlarındaki bir kağıda çizilmesi istenen resimlerin asıllarının elden veya kargo ile teslimi için ise son tarih 15 Nisan 2026 olarak belirlendi. 15-19 Nisan 2026'da yapılacak final değerlendirmeleri ardından sonuçlar 20-24 Nisan tarihlerinde açıklanacak. Birinci, ikinci ve üçüncü seçilen resimlerin sahiplerine, düzenlenecek ödül töreninde, sürpriz ödüller verilecek.

CİMER ÇOCUKLARDAN DA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

CİMER çocuklardan da büyük ilgi görüyor. CİMER'e her dönem çocuklardan, birbirinden ilginç sorular ve talepler geliyor. Çok sevdiği polislerin kendisini ziyaret etmesini isteyen ve polisleri karşısında bulduğunda şaşkınlığını gizleyemeyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programında alamadığı oyuncağa CİMER üzerinden talep ederek kavuşan çocukların yanı sıra, "Psikolojimi olumsuz yönde etkiliyor" diyerek sevmediği "gülen yüz emojisinin" silinmesini isteyen, "Ailem hayallerimi umursamıyor, futbolcu olmak istiyorum" diye dert yanan, "Artık Siber Savunma Bakanlığının kurulması gerektiğini düşünüyorum" diyerek fikrini beyan eden çocukların mesajları CİMER'e ulaşan yüzlerce mesajlardan sadece bir kaçı.