Norm kadro fazlası müdür yardımcılarının kazanılmış hak kavramı bağlamında eski ve yeni yönetmeliğe göre durumları nedir?

NORM KADRO FAZLASI MÜDÜR YARDIMCILARININ ESKİ YÖNETMELİKTEKİ DURUMU NEYDİ?

Yürürlükten kaldırılan 5/2/2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yönetici norm kadrosunda değişiklik" başlıklı 39. maddesinde;

"Yönetici norm kadrosunda değişiklik

MADDE 39 - (1) Norm kadro fazlası müdür yardımcıları, hizmet puanı daha az olandan başlamak üzere belirlenir. Hizmet puanının eşit olması durumunda ise sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan norm kadro fazlası olarak belirlenir.

(2) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere yönetici olarak görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi fazla, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Bu kapsamda başka eğitim kurumlarına görevlendirilmek istemeyenler veya tercihlerine görevlendirilemeyenler, kalan yöneticilik görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlar. Bu konumda olanlardan kalan görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlamak istemeyenler ile diğer eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır." hükümleri bulunmaktaydı.

Bu maddede "Bu kapsamda başka eğitim kurumlarına görevlendirilmek istemeyenler veya tercihlerine görevlendirilemeyenler, kalan yöneticilik görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlar." şeklinde yer alan hükümler nedeniyle müdür yardımcıları, norm kadro fazlası olsa bile kalan yöneticilik görev süresini bulundukları eğitim kurumunda tamamlamaları norm kadro fazlası müdür yardımcılarının işine gelmekteydi.

Fakat bu madde;

1-Okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi,

2-Var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi,

İlkelerini yok saymakta.

3-Norm kadro fazlası müdür yardımcısını okulunda tutarak personel boyutunda atıl kapasite yaratmakta,

4-Norm kadro fazlası müdür yardımcısına ek ders ödenmesiyle de mali yönden kamu zararı oluşturarak genel hukuk ilkelerine, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ve diğer MEB mevzuatına aykırılık oluşturmaktaydı,

ORM KADRO FAZLASI MÜDÜR YARDIMCILARININ YENİ YÖNETMELİKTEKİ DURUMU NEDİR?

Yeni yayımlanan 03/06/2026 tarih ve 33153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yönetici norm kadrosunda değişiklik" başlıklı 36. maddesinde;

"Yönetici norm kadrosunda değişiklik

MADDE 36- (1) Norm kadro fazlası müdür yardımcıları, hizmet puanı az olandan başlamak üzere belirlenir. Hizmet puanının eşit olması durumunda, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ve öğretmenlikteki hizmet süresi az olan norm kadro fazlası olarak belirlenir.

(2) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde yönetici norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, yeniden görevlendirme kapsamında görevlendirilmek için başvuruda bulunabilirler. Bu durumda olanlardan tercihlerine görevlendirilemeyenler veya görevlendirme isteğinde bulunmayanlar, ilçe, ilçe grubu veya il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır." hükümleri bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı yeni yönetmelikteki "..norm kadro fazlası olanlar, yeniden görevlendirme kapsamında görevlendirilmek için başvuruda bulunabilirler. Bu durumda olanlardan tercihlerine görevlendirilemeyenler veya görevlendirme isteğinde bulunmayanlar, ilçe, ilçe grubu veya il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır." şeklinde yer alan hükümler nedeniyle norm kadro fazlası olan müdür yardımcılarından yeniden görevlendirilmeyenlerin öğretmen olarak atanmalarını sağlamıştır.

Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı norm kadro fazlası müdür yardımcıları hakkında önceki yönetmelikte yarattığı personel boyutunda atıl kapasite yaratma ve norm fazlası müdür yardımcısına ek ders ödenmesiyle de mali yönden kamu zararının önüne geçmiş norm kadro fazlası olan müdür yardımcılarından yeniden görevlendirilmeyenlerin öğretmen olarak atanmalarını sağlayarak genel hukuk ilkelerine, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ve diğer MEB mevzuatına aykırılığı ortadan kaldırmış ve kamu yararını öncelemiştir.

PEKİ NORM KADRO FAZLASI OLAN MÜDÜR YARDIMCILARININ ESKİ YÖNETMELİKTE ELDE ETMİŞ OLDUKLARI KALAN YÖNETİCİLİK GÖREV SÜRELERİNİ BULUNDUKLARI EĞİTİM KURUMUNDA TAMAMLAMALARI KAZANILMIŞ BİR HAK MIDIR?

Düzenleyici tasarrufların (yasa ve düzenleyici idari işlemler) değişmeleri ve kaldırılmalarının kazanılmış haklar yönünden incelenmesi ve objektif hukuksal düzenlemelerin de bazı hallerde kazanılmış hak doğurabildiğinin somutlaştırılarak ortaya konulması amacıyla Danıştay Onuncu Dairesi Tetkik Hakimi Yahya ŞAHİN tarafından "Yasa ve düzenleyici idari işlemlerin değişmesinin kazanılmış haklar yönünden incelenmesi" başlıklı 21 sayfalık bir analiz yayınlamıştır.

Yukarıda belirttiğimiz "Yasa ve düzenleyici idari işlemlerin değişmesinin kazanılmış haklar yönünden incelenmesi" başlıklı 21 sayfalık bir analizde "Bir hakkın kazanılmış hak olarak kabul edilip korunabilmesi için Öncelikle üç koşulun birlikte gerçekleşmesi gerektiği belirtilerek; bu koşulların, birincisinin hakkın bireysel idari işlemden doğmuş olması, ikincisinin, bireysel idari işlemin tesis edildiği anda geçerli hukuk kurallarına aykırı olmaması ve üçüncüsünün, hakkın kişi açısından kesinleşmiş olmasıdır. Bu koşulların her üçünün birlikte gerçekleşmesi halinde, hakkın geçmişe ilişkin boyutunun her zaman korunacağı, iki koşulun gerçekleşmesi halinde, hakkın geleceğe ilişkin boyutunun prensip olarak korunmakla birlikte, korunmayacağı istisnai durumların da olabileceği, hakkın geleceğe ilişkin kullanımı aynı zamanda kamu düzenini bozucu veya kamu hizmetini aksatıcı ve hatta kamu hizmetinin daha iyi yürütülmesini engelleyici sonuç doğuracaksa, bu hakkın geleceğe ilişkin boyutunun (etkisinin) korunamayacağı, bu halde idarenin, yapacağı kaldırma veya değiştirme işlemi ile söz konusu hakkın geleceğe ilişkin etkisine son vermek zorunda olduğu belirtilmiştir." tespiti yapılmıştır.

Bu tespitleri eski yönetmelikle elde etmiş oldukları kalan yöneticilik görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan norm kadro fazlası olan müdür yardımcılarına uygularsak;

1- Eski yönetmelik gereği kalan yöneticilik görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlamaları bireysel idari işlemden doğmuştur.

2- Eski yönetmelik gereği kalan yöneticilik görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlamaları norm kadro fazlası olan müdür yardımcıları açısından kesinleşmiştir.

3- Eski yönetmelik gereği kalan yöneticilik görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlamalarının işlemin tesis edildiği anda geçerli hukuk kurallarına aykırı olmaması gerekmektedir.

Burada ilk iki şart geçerli olsa da üçüncü şart gerçekleşememektedir.

Ayrıca yokluk, açık hata, ilgilinin hilesi veya gerçek dışı beyanıyla idarenin yanıltılarak hatalı ve hukuka aykırı işlem tesisi hallerinde kazanılmış hak oluşmayacaktır.

Fakat burada norm kadro fazlası olan müdür yardımcıları tarafından yokluk, açık hata, hile veya gerçek dışı beyanla idarenin yanıltılarak kalan yöneticilik görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlamadıkları da ortadadır.

Çünkü, norm kadro fazlası müdür yardımcıları kalan yöneticilik görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlama haklarını yönetmelikten almaktadırlar.

Dolayısıyla halen mevcut norm kadro fazlası müdür yardımcıları için bir kazanılmış haktan bahsedilse de yeni yönetmelikte bu hakkın verilmiyor olmasından hareketle eksik düzenlemeden veya hukuka aykırılıktan dolayı açılan davalar kaybedilecektir.

Çünkü; ortada ilgili mevzuata göre boş bir müdür yardımcısı kadrosu yoktur. Bu kadro karşılığında hukuken ödenmesi gereken bir ek ders ücreti de bulunmamaktadır.

Bu nedenle ortada bariz bir şekilde, genel hukuk ilkelerine, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ve diğer MEB mevzuatına göre atıl personel meydana getirilmekte ve mali yönden kamu zararı oluşturulmaktadır.

Buna göre norm kadro fazlası müdür yardımcısının okulda olmayan kadroda görev yapması ve bu olmayan kadrodaki görevine karşılık ek ders ödemesi alması kazanılmış bir hak değildir.

Dolayısıyla Norm kadro fazlası olan müdür yardımcılarının eski yönetmelikte elde etmiş oldukları, kalan yöneticilik görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlamaları kazanılmış bir hak statüsünde değildir.

Sendikaların yapmış oldukları açıklamalardan bu maddenin iptali için dava açtıklarını görmekteyiz. Lakin bu konuda açılan davalar beyhude olup tribüne oynamaktır.

Çünkü eski yönetmelik bariz bir şekilde personel boyutunda atıl kapasite yaratıyor ve norm fazlası müdür yardımcısına ek ders ödenmesiyle de mali yönden kamu zararı oluşturuyordu. Yeni yönetmelikte bu durum ortadan kaldırılmıştır.

Bu hususta Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ediyoruz.

Ahmet KANDEMİR