Hatay'da 1,2 milyon liralık kozmetik hırsızlığı: 2 tutuklama

İlçede faaliyet gösteren bir kozmetik market zincirinin 3 farklı şubesinde son 3 ayda yaşanan ürün kayıpları üzerine firma yetkilileri durumu polise bildirdi. İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen mağaza çalışanları ve polis ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin aynı kişiler olduğunu tespit etti.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelilerin A.K, eşi E.K. ve kızları E.S.D. olduğu belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ailenin ikametinde yapılan aramada, mağazalardan çalındığı değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan çok sayıda şampuan, krem, deodorant ve makyaj malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan anne A.K. ve baba E.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, kızları E.S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.