Bakanlıktan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakanlıktan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama

Türkiye genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı AFAD ve ilgili kurumlar alarma geçti. İçişleri Bakanlığı, önlem alma ve müdahale çalışmalarının, AFAD koordinasyonunda kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kesintisiz olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2026 16:18, Son Güncelleme : 25 Ocak 2026 16:20
Yazdır
Bakanlıktan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmalarının, AFAD koordinasyonunda kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kesintisiz olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından, afet ve acil durumlara yönelik hazırlık, önlem ve müdahale çalışmaları hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, karla mücadele, hazırlık ve tedbir çalışmalarının meteorolojik uyarı verilen illerde aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Afet ve acil durumlara ilişkin hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmaları, AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği, iletişim ve koordinasyon içerisinde kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından teknolojik imkanlar aracılığıyla elde edilen hava tahminlerine ilişkin veriler ve beklenen hava şartları AFAD Başkanlığımız ile paylaşılmakta, değerlendirilen bahse konu veriler neticesinde yapılan hazırlıklar ile meteorolojik hadiselerin afete dönüşmesinin önüne geçilmektedir." ifadelerine yer verildi.

AFAD Başkanlığı tarafından meteorolojik olayların yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmaların planlandığı ve hayata geçirildiği kaydedildi.

Bu doğrultuda, ilgili kurumlara meteorolojik tehlikelere karşı tedbirlerin alınması, vatandaşlara ise dikkatli olmaları yönünde gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, olağanüstü hava şartları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara gerekli desteğin sağlandığı, ihtiyaç duyulan tüm çalışmaların ilgili kurumlar ve ekiplerle ivedilikle yürütüldüğü bildirildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber