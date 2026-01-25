Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler

Ankara'nın Polatlı ilçesinde "uçak düşmesi" ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Yapılan incelemede olayın özel bir firmaya ait drone kazası olduğu belirlendi.

Polatlı'nın Çimenceğiz köyü ile Yağmurbaba köyü arasındaki bölgeden "uçak düştüğü" ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde, düşen hava aracının özel bir firmaya ait bir drone olduğu ve test uçuşu sırasında kaza yaptığı tespit edildi.

Ekipler olay yerine ulaştığında, firma yetkililerinin drona ait parçaları topladığı ve enkazın olay yerinden kaldırıldığı belirtildi. Ekipler, bölgede güvenlik ve kontrol çalışmalarını bir süre daha sürdürdü.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.



