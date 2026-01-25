Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Büyükçekmece'de bir fabrikanın açık alanında çıkan yangın, mahallede büyük korku yarattı. Yoğun duman çevreyi sararken, itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ediyor. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve müdahale devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2026 18:29, Son Güncelleme : 25 Ocak 2026 18:31
Büyükçekmece'de, bir fabrikanın açık alanında bulunan palet ve plastik kasalarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak'ta bulunan fabrikaya ait açık alanda palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.