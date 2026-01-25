İki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti

Mehmet Y, yakınları tarafından Banaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Fatih Y'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Fatih Y, ağabeyi Mehmet Y'yi tabancayla yaraladıktan sonra av tüfeğiyle de kendisini vurdu.

Balcıdamı köyünde yaşayan Fatih Y. (26) ile ağabeyi Mehmet Y. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

