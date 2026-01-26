Bağcılar'da doğal gazdan zehirlenen 3 kişinin cenazesi defnedildi

Demirkale Mahallesi 1723 Sokak'ta yaşadıkları apartman dairesinde ölü bulunan İzzettin Malay (72), Zehra Malay (6) ve Fatma Malay (45) için Bediüzzaman Said Nursi Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve AK Parti İlçe Başkanı Mikayil Çakır'ın da katıldığı törende, ailenin yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Ne olmuştu?

Bağcılar'da bir evde yaşayan ve karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Demirkale Mahallesi 1723 Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayan yakınlarından 2 gündür haber alamayan bir kişi durumu gece saatlerinde polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, balkondan girdikleri evde tüpün açık olduğunu, tüpe aydınlatma cihazının bağlı olduğunu belirledi. Ocak üzerindeki tencerede de yemek bulunduğu ve evde yoğun koku olduğu tespit edildi.

Evde yapılan aramalarda, İzzettin Malay (72), Zehra Malay (6) ve Fatma Malay'ın (45) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşadığı belirlenen Bahar Malay (36) ise ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, evde İGDAŞ ekiplerince yapılan çalışmalarda söz konusu kişilerin karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceği değerlendirildi.

Hayatını kaybedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.