Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Kurtulmuş, komisyonun geldiği aşamayı şöyle anlattı:

"5 Ağustos'tan bu yana 20 toplantı yaptık. Fevkalade önemli müzakereler yapıldı. Ayrıca raporlama safhasına geçtik. Orada da baya bir mesafe aldık. Önce her parti kendi raporunu kamuoyuyla paylaştı, arkasından da bu raporlarda uzlaşan ya da uzlaşmaya yakın olanlar üzerinde son derece tiziz, fevkalade ciddi bir çalışmayı sürdürüyoruz. Son noktaya gelinmiştir.

Önümüzdeki günlerde bir rapor hazırlanacak bu rapor komisyon üyelerine takdim edilerek onların görüşleri de alındıktan sonra ümit ediyorum ki ittifakla kabul edilerek ya da nitelikli çoğunlukla kabul edilerek TBMM Komisyonu'nun ortak bir raporu olarak o raporun son bölümünde yer alacak.

Ardından somut teklifler de TBMM'ye sunulacak ve Meclis kendi takvimi içerisinde bu konuyla ilgili yasal hazırlıkları yaparak Meclis Genel Kurulu'na sunacaktır. Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Bir an evvel bitirmek için arkadaşlarımız samimiyetle gayret ediyor."