DMS Genel Başkanı Cengiz: Gümrüklerde Güvenlik ve Adalet Ertelenemez!

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gümrüklerin yalnızca ticaretin değil, aynı zamanda ülke güvenliği ve kamu düzeninin de temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

"Gümrük, Toplumun Koruyucu Kalkanıdır"

Dünya Gümrük Örgütü'nün 2026 yılı için belirlediği "Gümrük, Teyakkuz ve Kararlılıkla Toplumu Korur" temasını hatırlatan Cengiz, Türkiye'nin jeopolitik konumunun bu sorumluluğu stratejik bir boyuta taşıdığını belirtti. Gümrüklerdeki her aksamanın uluslararası imajı zedeleyeceği uyarısında bulunan Genel Başkan, teşkilatın öneminin altını çizdi.

Çalışanlar Ateş Hattında: "Saldırı ve Tehdit Altında Görev Yapılıyor"

Gümrük Çalışanlarının Güvenliği'nin artırılmasının önemine dikkat çeken Genel Başkan Cengiz, personelin yalnızca ağır iş yüküyle değil, aynı zamanda fiziksel şiddetle de mücadele ettiğini ifade etti:

"Gümrük çalışanlarımız saldırıya uğruyor, servis araçları taşlanıyor ve sürekli tehdit ediliyorlar. Zor şartlar altında, her an haksız ithamlarla karşı karşıya kalma riskiyle çalışan bu personeli kaderine terk edemeyiz."

DMS'den 5 Maddelik Acil Talep Paketi

Sendika olarak taleplerini net bir şekilde sıralayan Cengiz, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na seslenerek şu iyileştirmelerin hayata geçirilmesini istedi:

Mali Haklar: Ek ödemelerin ve fazla mesai ücretlerinin emekliliğe yansıtılması.

Özlük Hakları: Özel hizmet tazminatlarının eşdeğer unvanlarla eşitlenmesi.

Çalışma Saatleri: Mesai saatlerinin uluslararası standartlara göre düzenlenmesi.

Sosyal Güvence: Yer değişikliği endişesinin giderilmesi ve çalışma barışının tesisi.

Güvenlik: Sınır bölgelerinde ve riskli noktalarda görev yapan personelin can güvenliğinin sağlanması.

"Sadece Kutlamıyoruz, Yanlarında Duruyoruz"

Cengiz, mesajını gümrük teşkilatının her bir ferdinin 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutlayarak bitirirken; DMS olarak hak arama mücadelesinden vazgeçmeyeceklerinin mesajını verdi. Kaçakçılıkla mücadelede ve ekonominin korunmasında en ön safta yer alan personelin, hak ettiği değeri görmesi gerektiğini savundu.