DMS Genel Başkanı Cengiz: Gümrüklerde Güvenlik ve Adalet Ertelenemez!

Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
Bakan Tekin: Mekan da başlı başına bir öğretmendir
Bakan Tekin: Mekan da başlı başına bir öğretmendir
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

DMS Genel Başkanı Cengiz: Gümrüklerde Güvenlik ve Adalet Ertelenemez!

Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, gümrük teşkilatının maruz kaldığı zorluklara dikkat çekerek hükümete ve kamuoyuna kritik çağrılarda bulundu. Cengiz, gümrüklerin sadece bir ticaret kapısı değil, Türkiye'nin "güvenlik kalesi" olduğunu vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2026 15:25, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 15:30
Yazdır
DMS Genel Başkanı Cengiz: Gümrüklerde Güvenlik ve Adalet Ertelenemez!

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gümrüklerin yalnızca ticaretin değil, aynı zamanda ülke güvenliği ve kamu düzeninin de temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

"Gümrük, Toplumun Koruyucu Kalkanıdır"

Dünya Gümrük Örgütü'nün 2026 yılı için belirlediği "Gümrük, Teyakkuz ve Kararlılıkla Toplumu Korur" temasını hatırlatan Cengiz, Türkiye'nin jeopolitik konumunun bu sorumluluğu stratejik bir boyuta taşıdığını belirtti. Gümrüklerdeki her aksamanın uluslararası imajı zedeleyeceği uyarısında bulunan Genel Başkan, teşkilatın öneminin altını çizdi.

Çalışanlar Ateş Hattında: "Saldırı ve Tehdit Altında Görev Yapılıyor"

Gümrük Çalışanlarının Güvenliği'nin artırılmasının önemine dikkat çeken Genel Başkan Cengiz, personelin yalnızca ağır iş yüküyle değil, aynı zamanda fiziksel şiddetle de mücadele ettiğini ifade etti:

"Gümrük çalışanlarımız saldırıya uğruyor, servis araçları taşlanıyor ve sürekli tehdit ediliyorlar. Zor şartlar altında, her an haksız ithamlarla karşı karşıya kalma riskiyle çalışan bu personeli kaderine terk edemeyiz."

DMS'den 5 Maddelik Acil Talep Paketi

Sendika olarak taleplerini net bir şekilde sıralayan Cengiz, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na seslenerek şu iyileştirmelerin hayata geçirilmesini istedi:

  • Mali Haklar: Ek ödemelerin ve fazla mesai ücretlerinin emekliliğe yansıtılması.
  • Özlük Hakları: Özel hizmet tazminatlarının eşdeğer unvanlarla eşitlenmesi.
  • Çalışma Saatleri: Mesai saatlerinin uluslararası standartlara göre düzenlenmesi.
  • Sosyal Güvence: Yer değişikliği endişesinin giderilmesi ve çalışma barışının tesisi.
  • Güvenlik: Sınır bölgelerinde ve riskli noktalarda görev yapan personelin can güvenliğinin sağlanması.

"Sadece Kutlamıyoruz, Yanlarında Duruyoruz"

Cengiz, mesajını gümrük teşkilatının her bir ferdinin 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutlayarak bitirirken; DMS olarak hak arama mücadelesinden vazgeçmeyeceklerinin mesajını verdi. Kaçakçılıkla mücadelede ve ekonominin korunmasında en ön safta yer alan personelin, hak ettiği değeri görmesi gerektiğini savundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber