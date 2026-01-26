Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
AK Parti MKYK toplantısında; Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut, Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül Ak Parti'ye katıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 16:51, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 17:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.
Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde partisine katılan 4 belediye başkanına rozetlerini taktı.
Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut Yeniden Refah Partisi'nden, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ise CHP'den AK Parti'ye katıldı.