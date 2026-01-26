Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı

Sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun aralık ayı sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan rapora göre, Türkiye genelinde satılık konutlarda reel fiyatların yıllık değişim oranı 2024 yılının başından bu yana azalmaya devam etti. Aralık ayında yıllık fiyat değişimi oranı geçen aya kıyasla 0,2 puan artsa da yüzde eksi 2,1 ile düşüşünü sürdürdü.

Reel satış fiyatlarındaki yıllık değişimler Türkiye genelinde ve İzmir'de gerilerken, İstanbul ve Ankara'da artış gösterdi. Aralık 2025 itibarıyla yıllık reel fiyat değişimi İstanbul'da yüzde 0,2, İzmir'de eksi yüzde 2,5 ve Ankara'da yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

- Konut talep endeksi yüzde 7,2 arttı

Konut talep endeksi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 7,2 artış gösterirken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,3 daha yüksek seviyeye ulaştı.

Reel kira endeksindeki değişim oranı, ağustos ayından bu yana süren seyrini koruyarak aralık ayında ılımlı artış kaydetti. Reel kira fiyatları Türkiye genelinde ve İstanbul'da artarken, Ankara ve İzmir'de düşüş gösterdi. Yıllık bazda ise Türkiye genelinde reel kira değişim oranı eksi yüzde 2,3 oldu.

Kiralık konut talep göstergesi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artış gösterdi. Bu artış, nisan-temmuz döneminde yükselen ve yılın son çeyreğinde zayıflayan talebin aralık ayı itibarıyla yeniden yükselişe geçtiğine işaret etti.