Bartın'da karı koca kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Bartın'a bağlı Derbent köyünde 58 yaşındaki N.Ç., 44 yaşındaki R.Ç. isimli karısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine duvarda asılı tüfeği alan N.Ç, önce eşine ateş etti. Eşi kanlar içerisinde gören N.Ç, ardından ise kendisini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler otopsi yapılmak üzere hastaneye morguna kaldırılırken, jandarma olay yerinde inceleme başlattı.