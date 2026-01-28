İstanbul'da sitede yardım kutusu çalındı
Esenyurt'ta girdiği sitede bir dairenin kapısının önünde bulunan yardım kutusunu çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 11:25, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 11:33
İstanbul Esenyurt'ta, bir sitede hırsızlık olayı meydana geldi.
Yeşilkent Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan bir siteye dün saat 09.40 sıralarında gelen bir kişi katları dolaştı.
Tek tek bütün katlara bakan şüpheli, bir katta daire kapısının önüne koyulan yardım kutusunu gördü.
YARDIM KUTUSUNU ÇALDI
Şüpheli kısa süre içerisinde yardım kutusuna alıp uzaklaştı.
KAMERADA ORTAYA ÇIKTI
Site yöneticileri daha sonra güvenlik kamera görüntülerini inceleyince hırsızlığı gördü.
Emniyete giderek şikayette bulundular.