Sahte altın kolyeyle kuyumcuyu dolandırdı, gerçek Kapalıçarşı'da ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, İstinye'deki bir alışveriş merkezinde bulunan kuyumcu dükkanına giden Fatih Ahmet A. (36), yanında getirdiği kolyeyi bozdurmak istediğini beyan etti.

İş yeri çalışanı M.M.B, mihenk taşıyla yaptığı kontrolde kolyenin beyaz altın olduğu kanısına vardı. Kolyeyi satın alan iş yeri çalışanı, şüpheliye yaklaşık 112 bin lira değerinde 2 tam altın ve bir miktar nakit para ödedi.

Satın alınan kolyenin eritilmek üzere Kapalıçarşı'ya gönderilmesi sonucu sahte olduğunun anlaşılması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliğini tespit ettikleri şüphelinin olay yerinden bir araçla ayrıldığını belirledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Fatih Ahmet A. ile araç sahibi Murat K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen tam altınlar ile 96 bin lira ele geçirildi.

Yapılan incelemede 15 suç kaydı bulunduğu anlaşılan Fatih Ahmet A'nın, benzer yöntemle İstanbul'un yanı sıra Edirne, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Eskişehir ve Ankara'da da çok sayıda kuyumcuyu dolandırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih Ahmet A, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, Murat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.