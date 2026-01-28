Yılın ilk MGK'sı toplandı: Gündemde Suriye ve Gazze var
İdari Uygulamalar

2025'te her gün ortalama 330 esnaf kapısına kilit vurdu

2025'te icra dosyaları 25 milyona yaklaştı; her üç kişiden birinin icralık olduğu Türkiye'de günde ortalama 330 esnaf kepenk kapattı.

Haber Giriş : 28 Ocak 2026 15:04, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 15:05
2025'te her gün ortalama 330 esnaf kapısına kilit vurdu

2025'te mahkemeler 2 bin 817 adet dosya için konkordato geçici mühlet kararı verirken, 2025'te 120 bin 423 esnaf kapısına kilit vurdu.

Hem şirketler hem de bireylerin borç ödeme kapasitesinin daralması paralelinde karşılıksız çek ve senetlerle birlikte icra ve iflaslarda da yükseliş dalgası yaşanıyor.

Nefes'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre icra dairelerindeki dosya sayısı 25 milyona dayanırken, 86 milyon nüfusluk Türkiye'de her üç kişiden biri icralık oldu.

Geçen yılın tamamında mahkemeler 2 bin 817 adet dosya için konkordato geçici mühlet kararı verirken, bu sayı tarihi zirve olarak dikkat çekti. 2025'in tamamındaki konkordato sayısı 2022, 2023 ve 2024'ün toplamını da geçti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre son 5 yılda kapısına kilit vuran esnaf sayısı 606 bin 843'e yükseldi.

2024'te 120 bin 5 esnaf kapanırken 2025'te bu sayı 418 adetlik artışla 120 bin 423 seviyesine yükseldi. Yani 2025'te her gün 330 esnaf iflas etti.

Her saat iflas bayrağını çeken esnaf sayısı ise 13'ü aştı. 2025'te 93 bin 561 esnaf sicil terkini yaparken, 26 bin esnaf 862 da meslek terkini yoluna gitti.

