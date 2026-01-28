Sosyal medya devlerinin karanlık karnesi

Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Yılın ilk MGK'sı toplanıyor: Gündemde Suriye ve Gazze var
Yılın ilk MGK'sı toplanıyor: Gündemde Suriye ve Gazze var
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Gizli fotoğraf skandalı: İl Özel İdaresi personeli tutuklandı
Gizli fotoğraf skandalı: İl Özel İdaresi personeli tutuklandı
Erdoğan: 2025'te ekonomi hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı
Erdoğan: 2025'te ekonomi hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı
Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada
Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada
İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
MTV'de ilk taksit için süre daralıyor
MTV'de ilk taksit için süre daralıyor
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Sosyal medya devlerinin karanlık karnesi

Google'ın gizli dinleme iddialarından WhatsApp'ın tartışmalı şifreleme sistemine, Snowden'ın ifşalarından Cambridge Analytica'nın psikolojik savaşına kadar; milyarlarca kullanıcısı olan sosyal medya devlerinin "mahremiyet" adı altında ördüğü casusluk ağı ve kabarık suç dosyaları mercek altında.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 11:40, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 11:41
Yazdır
Sosyal medya devlerinin karanlık karnesi

Her biri milyarlarca kullanıcıya sahip sosyal medya devlerinin veri sızıntısı, casusluk ve mahremiyet üçgenindeki sicilleri her geçen gün kabarıyor.

Dijital teknolojilerin dünya çapında yaygınlaşmasıyla birlikte başta ABD ve Çin merkezliler olmak üzere birçok teknoloji şirketi dünyanın en değerli markaları listelerinde üst sıralarda yer almaya başladı.

Teknoloji şirketlerinin kullanıcı sayısının yükselmesiyle doğru orantılı olarak sahip oldukları veri miktarlarının da artması mahremiyet tartışmalarını sık sık gündeme getiriyor.

Bu anlamda son dönemde yaşanan mahremiyet tartışmalarına Google ve Meta damga vuruyor. Teknoloji devi Google'ın sesli asistanının kullanıcıları bilgileri dışında dinlediği ve bu verileri reklam amaçlı kullandığı iddia ediliyor.

Google Asistan'ın ortamdaki sesleri kaydettiği ve bu özel konuşmaların reklam verenlerle paylaşıldığı öne sürüldü.

Reuters'ta yer alan habere göre, Google, yasal riskleri ve uzun sürecek dava sürecini önlemek adına 68 milyon dolarlık uzlaşma bedeli ödemeyi kabul etti.

Bir diğer gelişme de tüm dünyada milyarlarca kullanıcıya sahip Meta'da yaşandı. Çok uluslu bir grup, WhatsApp'ın aslında mesajları sakladığını, analiz ettiğini ve şirket çalışanlarının bu mesajlara erişebildiğini öne sürüyor. Şirkete ABD'de açılan davada, "WhatsApp Uçtan Uca Şifreleme" sisteminin gerçeği yansıtmadığı ve kullanıcı mahremiyetinin ihlal edildiği öne sürüldü.

Edward Snowden devlet-sosyal medya ilişkisini açığa çıkardı

Teknoloji devlerinin casusluk ve mahremiyeti ihlal etme iddiaları ise bir hayli eskiye gidiyor. Başta ABD merkezli sosyal medya platformları olmak üzere birçok şirket kurulduğu günden bugüne pek çok iddiayla gündeme gelirken bunlar arasında en öne çıkanı ise eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanı Edward Snowden'ın elde ettiği gizli belgeleri tüm dünya ile paylaşması oldu.

Belgelerde, ABD hükümetinin sadece "şüphelileri" değil, tüm dünyayı kapsayan kitlesel bir gözetleme sistemi kurduğu ortaya çıkarken, Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) Google, Apple, Facebook, Microsoft ve Yahoo gibi dev şirketlerin sunucularına doğrudan erişim sağlayabildiği ve kullanıcıların e-postalarını, sohbet geçmişlerini ve dosyalarını izleyebildiği ortaya çıkmıştı.

Facebook'a tarihteki en yüksek "gizlilik ihlali" cezası kesildi

Dünya gündemine damga vuran bir diğer sosyal medya skandalı ise 2018 yılında ortaya çıktı. Cambridge Analytica skandalı adı verilen olay, sadece bir "veri sızıntısı" değil, dijital verilerin insanların psikolojisini manipüle ederek seçim sonuçlarını değiştirmek için kullanıldığı bir "psikolojik savaş" örneği olarak tarihe geçti.

Facebook üzerinden "this is your digital life" adlı bir kişilik testi uygulaması ile yaklaşık 87 milyon kişinin tüm bilgilerini ele geçiren Cambridge Analytica şirketi, bu devasa veri setini kullanarak her bir kullanıcı için psikolojik profiller çıkardı.

Kişilerin hassasiyetlerine göre manipülasyonlar yaptığı belirlenen şirketin bu yolla hem Brexit seçimlerini hem de ABD'deki 2016 seçimlerine etki ettiği düşünülüyor.

Olayın sonucunda Cambridge Analytica şirketi kapatılırken sosyal medya şirketi Facebook'a 5 milyar dolar ceza kesildi. Bu da bir teknoloji şirketine verilen en yüksek "gizlilik ihlali" cezası oldu.

ABD Hükümeti ile X arasındaki sansür ortaklığı açığa çıktı

"Twitter Dosyaları" ifşaları da sosyal medya tarihinin en öne çıkan tartışmaları arasında yer aldı. ABD'li iş insanı Elon Musk'ın platformu satın aldıktan sonra bağımsız gazetecilere açtığı şirket içi yazışmalar ve belgelerden oluşan dev ifşaat serilerinde X'in (eski adıyla Twitter) eski yönetiminin ABD hükümetiyle yaptığı gizli anlaşmalar gözler önüne serildi.

İfşalarda X'in "görünürlük filtreleme" adını verdiği bir sistemle, hükümetin resmi söylemiyle çelişen hesapları kullanıcıya fark ettirmeden kısıtladığı belgelendi. Bu hesaplar tamamen kapatılmasa da attıkları tweetlerin başkalarının önüne düşmesinin algoritma tarafından engellendiği tespit edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber