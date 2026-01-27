Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine'ye ait yüzde 100 Boyteks Tekstil paylarının satışına ilişkin ihale ilanını yayımladı. Muhammen bedelin 14,3 milyar lira olarak belirlendiği ihalede, şartname, veri inceleme ve tesis ziyaretine ilişkin ücretler de netleşti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 16:16, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 16:16
TMSF'nin Boyteks Tekstil'in satışına ilişkin ihale ilanı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
İhalede muhammen bedel 14 milyar 300 milyon lira, katılım teminatı 700 milyon lira, şartname ücreti 300 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti ise 1 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.
İhaleye katılabilmek için 30 Mart saat 16.30'a kadar kapalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 31 Mart'ta saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.