Üniversitelerin bölüm açma süreçleri başladı!

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7/d-2 maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları bünyesinde açılacak olan bölüm-programlar ilgili üniversite senatolarının teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır.



Bu kapsamda, 2026 yılında açılması önerilecek bölüm-programlara ilişkin tekliflerin üniversiteler tarafından en geç 8 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanması konusunda yükseköğretim kurumlarına gerekli hatırlatma yapılmıştır.

