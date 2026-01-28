'Deniz Kuvvetleri için planlanan gemiler elden çıkarıldı' iddiasına yalanlama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan gemilerin ticari kaygılarla elden çıkarıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Türkiye'nin aynı anda onlarca gemi tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, savunma sanayii planlamalarının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun vadeli ihtiyaçları ve stratejik hedefleri doğrultusunda yürütüldüğü vurgulandı.
DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları
ve sosyal medya mecralarında yer alan "Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan
gemilerin ticari kaygılarla elden çıkarıldığı" yönündeki iddiaların dezenformasyon
içerdiği belirtildi.
Savunma sanayiinde stratejik planlama vurgusu
Açıklamada, Türkiye'nin dünyadaki en büyük ve en yetkin donanmalardan birine
sahip olduğu, aynı anda çok sayıda gemiyi tasarlayıp üretebilen sınırlı sayıdaki
ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi. Savunma sanayii üretim ve ihracat
planlamalarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat etkinliği, caydırıcılığı
ve uzun vadeli ihtiyaçları esas alınarak stratejik bir anlayışla yürütüldüğü
kaydedildi.
Yerli ve milli üretim oranı yüzde 80'in üzerinde
Türkiye'nin savunma sanayiinde kaydettiği ilerlemeyle yerli ve milli üretim
oranını yüzde 80'lerin üzerine çıkardığına dikkat çekilen açıklamada, ülkenin
ithal eden değil, ihraç eden bir konuma ulaştığı vurgulandı.
Askeri gemi ihracatı dikkat çekti
DMM açıklamasında, bugüne kadar 10'dan fazla ülkeye yaklaşık 150 askeri gemi
ihracatı gerçekleştirildiği belirtilerek, Türkiye'nin deniz platformları alanında
küresel ölçekte güvenilir bir üretim ve tedarik merkezi haline geldiği ifade
edildi.
Kamuoyuna uyarı
Açıklamanın sonunda, kamuoyunun Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayii hedeflerine yönelik manipülatif ve yanıltıcı söylemlere itibar etmemesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.