'Deniz Kuvvetleri için planlanan gemiler elden çıkarıldı' iddiasına yalanlama

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan "Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan gemilerin ticari kaygılarla elden çıkarıldığı" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi.



Savunma sanayiinde stratejik planlama vurgusu



Açıklamada, Türkiye'nin dünyadaki en büyük ve en yetkin donanmalardan birine sahip olduğu, aynı anda çok sayıda gemiyi tasarlayıp üretebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi. Savunma sanayii üretim ve ihracat planlamalarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat etkinliği, caydırıcılığı ve uzun vadeli ihtiyaçları esas alınarak stratejik bir anlayışla yürütüldüğü kaydedildi.



Yerli ve milli üretim oranı yüzde 80'in üzerinde



Türkiye'nin savunma sanayiinde kaydettiği ilerlemeyle yerli ve milli üretim oranını yüzde 80'lerin üzerine çıkardığına dikkat çekilen açıklamada, ülkenin ithal eden değil, ihraç eden bir konuma ulaştığı vurgulandı.



Askeri gemi ihracatı dikkat çekti



DMM açıklamasında, bugüne kadar 10'dan fazla ülkeye yaklaşık 150 askeri gemi ihracatı gerçekleştirildiği belirtilerek, Türkiye'nin deniz platformları alanında küresel ölçekte güvenilir bir üretim ve tedarik merkezi haline geldiği ifade edildi.



Kamuoyuna uyarı



Açıklamanın sonunda, kamuoyunun Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayii hedeflerine yönelik manipülatif ve yanıltıcı söylemlere itibar etmemesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.