Bakanlıktan Köfteci Yusuf'a dev ceza

Türkiye'nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Köfteci Yusuf'ta on binlerce çalışan ve müşteriye ait bilgiler sızdırıldı.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) yaptığı duyuruda, 6 firmaya ait kişisel bilgilerin sızdırıldığı belirtildi.

Firmalar arasında yer alan Köfteci Yusuf'ta 13 bin çalışan ve 150 binin üzerinde müşteriye ait bilgilerin bilgisayar korsanlarının eline geçtiği öğrenilirken, sızdırılan bilgiler arasında ad-soyad, adres, telefon numarası ve sipariş bilgilerinin yer aldığı ortaya çıktı.

Köfteci Yusuf'un yanı sıra veri ihlali yaşanan diğer 5 kuruluş ise şu şekilde:

Erciyes Üniversitesi: Kişi sayısı tespit edilemedi

Özbeyler Sağlık: Kişi sayısı tespit edilemedi

Codeway Dijital Hizmetler: Yaklaşık 3.700 kişi

Docplanner Teknoloji: 525 kişi

Eurail B.V.: 8.823 kişi

PARA CEZASI UYGULANACAK

Yürürlükte olan mevzuata göre firmalar, müşterileri ve çalışanlarına ait bilgileri korumakla yükümlü. Bilgileri sızdıran şirketlere ise Bakanlık tarafından 'Veri Güvenliği İhlali Cezası' uygulanmakta. Ödenecek cezanın miktarı, veri ihlalinin boyutu ve etkilenen kişinin sayısına göre artış göstermekte.

Köfteci Yusuf'ta yaşanan ihlalden yaklaşık 163 bin kişinin etkilenmesi nedeniyle Bakanlığın bu yıl 17 milyon TL olarak belirlenen üst sınıra yakın oranda para cezası uygulaması bekleniyor.



