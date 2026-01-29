Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kişisel verilerin üçüncü kişilerle hukuka aykırı biçimde paylaşılmasına sert tepki gösterdi. Trafik kazası yapan ya da hastaneye kaldırılan vatandaşların, olaydan çok kısa süre sonra farklı şehirlerdeki hukuk büroları tarafından arandığını belirten Şahin, bu durumun ciddi bir veri güvenliği sorunu olduğuna dikkat çekti.

Şahin, "Bir kişi trafik kazası geçiriyor, aracını servise götürüyor. Kendi şehrinden değil, başka bir şehirden hukuk bürosu arayıp 'Değer kaybınızı, tazminatınızı alırız' diyor. Bu bilgiler tamamen bir yerlerden sızıyor" ifadelerini kullandı.

Hastane sedyesindeyken aranan vatandaşlar var

Kazanın ardından yaralanan ve hastaneye kaldırılan kişilerin dahi hukuk bürolarından arandığını vurgulayan Şahin, "Siz sedyedesiniz, başka bir şehirden hukuk bürosu arıyor. 'Zararınızı karşılarız, vekalet ücretini de biz öderiz' diyor. Bu kabul edilemez ve çok yanlış bir durum" dedi.

"Bilgilerim nasıl bu kadar kolay ulaşıyor?"

Kişisel verilere bu kadar kolay ulaşılabilmesinin sorgulanması gerektiğini belirten Şahin, "Bir yerde sizin aleyhinize dava açılıyor, 10 dakika sonra başka bir hukuk şirketi arayıp 'Biz sizi koruruz' diyor. Benim bilgilerimi nereden aldın?" sorusunun sorulması gerektiğini söyledi.

"Köstebek var, bilgiler akıyor"

Şahin, Sağlık, Ticaret ve Adalet Bakanlıkları bünyesinde bilgi sızıntıları olabileceğine işaret ederek, "Birileri köstebeklik yapıyor, bilgiler dışarı akıyor. Bu durumu da bazı hukuk şirketleri kullanıyor. Farklı numaralar ve isimlerle arayarak izlerini kaybettirmeye çalışıyorlar" dedi.

"Bugün hukuk bürosu, yarın dolandırıcı" uyarısı

Kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçme riskine dikkat çeken Şahin, "Bugün bu bilgiler hukuk şirketlerinin elinde. Yarın dolandırıcıların eline geçerse vatandaş çok daha büyük mağduriyet yaşar. Kişisel Verileri Koruma Kanunu varsa, lütfen o kanunu gerçekten koruyalım" çağrısında bulundu.