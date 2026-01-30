2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı
2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ocak 2026 13:29, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 13:29
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları açıklandığını duyurdu.
MEBBİS kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.
e-Devlet kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.