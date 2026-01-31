Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması

BDDK duyurdu: Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yapılandırma geldi!
BDDK duyurdu: Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yapılandırma geldi!
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Altın ve gümüşte tarihi çöküş: 1980'lerden bu yana en büyük düşüş!
Altın ve gümüşte tarihi çöküş: 1980'lerden bu yana en büyük düşüş!
Enes Batur dahil 9 ünlüye uyuşturucudan yakalama kararı
Enes Batur dahil 9 ünlüye uyuşturucudan yakalama kararı
İşte 2025'in en ilginç tüketici şikayetleri
İşte 2025'in en ilginç tüketici şikayetleri
Dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyor
Dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyor
Türklerin yurt dışından konut alımında rekor: İşte en çok konut alınan ülkeler!
Türklerin yurt dışından konut alımında rekor: İşte en çok konut alınan ülkeler!
Market raflarında zam yağmuru: 41 ürünün 33'ünde fiyat arttı
Market raflarında zam yağmuru: 41 ürünün 33'ünde fiyat arttı
Yerel yatırım listesi güncellendi: 81 ilin öncelikleri değişti
Yerel yatırım listesi güncellendi: 81 ilin öncelikleri değişti
UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
En düşük emekli aylığında farkların yatacağı tarih netleşti
En düşük emekli aylığında farkların yatacağı tarih netleşti
Kuver yasaklandı 'yüzde' karmaşası başladı: 'İşçi payı' devam edecek mi?
Kuver yasaklandı 'yüzde' karmaşası başladı: 'İşçi payı' devam edecek mi?
Tapuda yeni dönem başlıyor: Düşük bedel beyanına yakın takip!
Tapuda yeni dönem başlıyor: Düşük bedel beyanına yakın takip!
Dumansız hava sahası genişliyor: Yarı açık alanlar da yasak kapsamına giriyor
Dumansız hava sahası genişliyor: Yarı açık alanlar da yasak kapsamına giriyor
Turistler de şikayetçi: Evde 400, restoranda 4 bin TL!
Turistler de şikayetçi: Evde 400, restoranda 4 bin TL!
Kredi kartı borcu yapılandıranlara faiz sınırı getirildi
Kredi kartı borcu yapılandıranlara faiz sınırı getirildi
Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi yüzde 4,21
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi yüzde 4,21
Turizm geliri 2025'te rekor kırdı: 65,2 milyar dolara ulaştı
Turizm geliri 2025'te rekor kırdı: 65,2 milyar dolara ulaştı
Gümüş ve altın fiyatlarındaki büyük çöküş devam ediyor
Gümüş ve altın fiyatlarındaki büyük çöküş devam ediyor
Aday memurların işten atılması kolaylaştırıldı mı?
Aday memurların işten atılması kolaylaştırıldı mı?
Memur-Sen'den uyarı: Torba yasalar kamu sorunlarını çözmüyor
Memur-Sen'den uyarı: Torba yasalar kamu sorunlarını çözmüyor
Bakan Tekin: Reyting denildi, vazgeçildi ama Ailem dizisi 130 milyonu aştı
Bakan Tekin: Reyting denildi, vazgeçildi ama Ailem dizisi 130 milyonu aştı
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı!
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı!
Bakan Yumaklı açıkladı: Bu alanlarda başvuranlara destek verilecek
Bakan Yumaklı açıkladı: Bu alanlarda başvuranlara destek verilecek
Dünya Altın Konseyi'nden ramazan öncesi altın uyarısı: Acele etmeyin!
Dünya Altın Konseyi'nden ramazan öncesi altın uyarısı: Acele etmeyin!
Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
İkinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı: Faiz ve kur etkisi
İkinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı: Faiz ve kur etkisi
Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı
Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı
Ana sayfaHaberler Spor

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş hakkında konuştu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Ocak 2026 16:48, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 16:48
Yazdır
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MERT HAKAN YALNIZ DEĞİLDİR"

Mosturoğlu, Mert Hakan Yandaş'la ilgili ise, "Silivri'de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş'a selamlar ve sevgiler iletiyorum. Asla yalnız değildir, biz onun suçsuzluğuna inanıyoruz. İnşallah çok kısa sürede hürriyetine kavuşacak ve tekrar bizlerle birlikte olacaktır." ifadelerini kullandı.

Şekip Mosturoğlu, tüzük değişikliği konusunda ise "Tüzük değişikliği, yenileştirme çalışmaları da konuşuluyor. Fethi Pekin döneminde çalışma başlamıştır. Şu an Ali Gürbüz devam ettirmektedir. Gündemimizde böyle bir durum yoktur. Tüzükte yapılacak her türlü değişikliğe karar verme yetkisi de genel kurula aittir. Yönetim kurulunun böyle bir yetkisi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

NELER YAŞANDI?

Mert Hakan Yandaş, futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanmıştı.

Yandaş savcılık ifadesinde, şunları söyledi:

Ersen Dikmen'i yaklaşık 10 yıldır tanırım. Altınordu futbol takımında oynadığım sıralarda giydiğim maç forması bir şekilde Ersen Dikmen'e ulaşmış, kendisi de bana sosyal medyadan mesaj attı. 'Forman elime ulaştı, teşekkür ederim' şeklinde söyledi. Bu şekilde sosyal medya üzerinden konuştuk, tanıştık.

Alt liglerde oynadığım dönemlerde İstanbul ilindeki müsabakalara Ersen Dikmen seyirci olarak geliyordu. Kendisi ile görüşüyorduk. Fenerbahçe futbol takımında oynamaya başladıktan sonra İstanbul iline yerleşince Ersen Dikmen ile daha çok görüşmeye başladım.

- Sosyal ortamlarda da buluşuyor, görüşüyorduk. Alt liglerde oynadığım dönemlerde maddi açıdan iyi kazanamadığımdan Ersen Dikmen maddi açıdan da bana destek oluyordu. Pandemiden sonra Ersen Dikmen'in işleri kötüye gitmeye başladıktan sonra ben de artık iyi kazanmaya başlayınca Dikmen'e maddi olarak borç verdim. Bir kısım borcunu ödemiştir.

- Ödemediği kısmı için herhangi bir talebim olmamıştır. Bildiğim kadarıyla yasal bahis sitelerinde üyeliğim bulunmamaktadır. Yasadışı bahis sitelerinde de üyeliğim bulunmamaktadır."

"HİÇBİR ŞİKE TEKLİFİ ALMADIM"

- Yasadışı bahis sitelerinden futbol müsabakalarının sonuçlarına asla kupon yapmadım. Profesyonel kariyerimde hiçbir şekilde şike teklifi almadım. Şike anlaşması içerisinde yer almadım. Şike yapmadım. Kimse oynayacağım veya oynadığım müsabakalar ile ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber