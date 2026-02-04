Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Beş ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
Beş ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilecek.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelindeki eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca birinci derece yakınlarını kaybeden kamu personelinin kabristan ziyaretlerini yapabilmeleri için kurum yöneticileri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlama yapmalarına karar verilmiştir."

Osmaniye

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, taziye ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

Bu nedenle kent genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Hizmetlerin aksamaması için kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıldönümü dolayısıyla kentte düzenlenecek anma programlarıyla vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek kabristan ve taziye ziyaretleri nedeniyle yoğunluk oluşabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle kente genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği aktarılan açıklamada, "Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelimiz, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirler alınacak şekilde aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep

Gaziantep'te, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde kentte meydana gelen deprem felaketinin yıldönümü sebebiyle kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat Cuma günü egitim ve ögretime kent genelinde 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Ayrıca, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alnarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 6 Şubat Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacak.

Kahramanmaraş

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik vs) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır."

