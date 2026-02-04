Dolar 43,51 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 43,51 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2026 17:35, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 17:35
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,4860
|43,4870
|43,5100
|43,5110
|Avro
|51,3160
|51,3170
|51,4790
|51,4800
|Sterlin
|59,4650
|59,4750
|59,7000
|59,7100
|İsviçre frangı
|55,9650
|55,9750
|56,1580
|56,1680
|ANKARA
|ABD doları
|43,4560
|43,5360
|43,4800
|43,5600
|Avro
|51,2760
|51,3560
|51,4390
|51,5190
|Sterlin
|59,4050
|59,6150
|59,6400
|59,8500