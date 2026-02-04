Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Borsa İstanbul'dan tüm zamanların en yüksek açılışı
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
İspanya, nefreti körükleyen sosyal medya sitelerine yasal işlem başlatıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez x, instagram, facebook gibi dijital platformların bölünmeyi nasıl körüklediğini ve nefreti nasıl artırdığını izlemek, ölçmek ve ortaya çıkarmak için bir nefret ve kutuplaşma izleme sistemi uygulayacaklarını açıkladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2026 13:08, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 13:09
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, x, instagram, facebook gibi dijital platformların bölünmeyi nasıl körüklediğini ve nefreti nasıl artırdığını izlemek, ölçmek ve ortaya çıkarmak için bir nefret ve kutuplaşma izleme sistemi uygulayacaklarını, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimine yasak getireceklerini açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimine yasak getireceklerini, dijital platformlar üzerindeki denetimi artırmak ve yöneticilerini bu ağlarındaki ihlallerden sorumlu tutmak için başka önlemler de alacaklarını duyurdu.

Dijital platformları sağlıklı bir alan haline getirmenin çok önemli olduğunu kaydeden Sanchez, sosyal paylaşım platformlarının kontrollerini artırıp, çocukların erişimini gerçek bir şekilde engelleyecek önlemler alması gerektiğini savundu.

İspanya Başbakanı ayrıca, sosyal paylaşım ağlarında nefret ve ayrımcı söylemlere karşı takip sistemi oluşturulacağını da bildirdi.

Sosyal medya platformlarının daha sıkı, hızlı ve etkili düzenlenmesi konusunda koordineli ve etkili bir şekilde ilerlemek için beş Avrupa ülkesiyle birlikte kurulan "Dijital Hazırlık Koalisyonu"na İspanya'nın da katılacağını duyuran Sanchez, ilk toplantının gelecek günlerde gerçekleşeceğini aktardı.

Sanchez'den Elon Musk'a eleştiri

Diğer yandan sosyal medyanın "başarısız bir devlet imajının verilmeye çalışıldığı, yasaların hiçe sayıldığı, suçların hoşgörüldüğü, yanlış bilgilendirmenin gerçekten daha değerli olduğu ve kullanıcıların yarısının nefret saldırılarına maruz kaldığı bir yer haline dönüştüğünü" vurgulayan Sanchez, ABD'li X ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ı eleştirdi.

Sanchez, Elon Musk'ın, "göçmen olmasına rağmen, İspanyol hükümetinin yarım milyon göçmenin yasallaştırılmasıyla ilgili egemen bir kararı hakkında dezenformasyon yaymak için kişisel hesabını kullandığını üzüntüyle gördüklerini" dile getirdi.

Sosyal medya şirketlerinin, İspanya da dahil olmak üzere birçok ülkede "zengin ve güçlü" olduğunu ifade eden Sanchez, "Ancak onların gücü ve etkisi bizi korkutmamalı. Çünkü kararlılığımız onların zenginliğinden daha büyük. İspanya bu konuda sıfır tolerans gösterecek ve dijital egemenliği garanti edecektir." diye konuştu.

- Sanchez: Nefret ve kutuplaşmayı izleme sistemi kuracağız

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez şunları söyledi:

Gelecek haftadan itibaren hükümetim aşağıdaki önlemleri uygulamaya koyacaktır:

  • Öncelikle, İspanya'da platform yöneticilerini sitelerinde gerçekleşen birçok ihlalden yasal olarak sorumlu tutmak için yasayı değiştireceğiz.
  • İkinci olarak, yasa dışı içeriklerin algoritmik manipülasyonunu ve yaygınlaştırılmasını yeni bir suç kapsamına alacağız.
  • Üçüncüsü, dijital platformların bölünmeyi nasıl körüklediğini ve nefreti nasıl artırdığını izlemek, ölçmek ve ortaya çıkarmak için bir nefret ve kutuplaşma izleme sistemi uygulayacağız.
  • Dördüncüsü, İspanya 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayacak. Platformların etkili yaş doğrulama sistemleri uygulamaları gerekecek; sadece onay kutuları değil, gerçekten işe yarayan engeller.
  • Beşinci ve son olarak, hükümetim Grok, TikTok ve Instagram tarafından işlenen ihlalleri soruşturmak ve yasal işlem başlatmak için kamu savcımızla birlikte çalışacaktır.

Hükümet tasarı için adım attı

Sanchez, sosyal paylaşım sitelerinin yöneticilerini sorumlu tutan yasal değişiklikler yapacaklarını önceki aylarda açıklarken, bugünkü Bakanlar Kurulu'nda bunun detayları belirlendi.

Hükümet, sosyal paylaşım siteleri yöneticilerini dijital platformlarda işlenen her türlü ihlalden yasal olarak sorumlu tutan, bu ihlallerde savcılığa soruşturma hakkı veren bir yasa tasarısını meclise sunacak.

