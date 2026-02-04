Almanya'da trende bilet kontrolü yapan Türk kondüktör öldürüldü

Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Beş ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Beş ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Almanya'da trende bilet kontrolü yapan Türk kondüktör öldürüldü

Almanya'da trende biletsiz bir yolcu tarafından saldırıya uğrayan 36 yaşındaki Türk kondüktör Serkan C, pazartesi akşamından bu yana yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2026 18:35, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 18:37
Yazdır
Almanya'da trende bilet kontrolü yapan Türk kondüktör öldürüldü

Alman ulusal basınında yer alan haberlere göre, 2 Şubat Pazartesi akşamı Rheinland-Pfalz eyaletindeki Landstuhl şehrinden hareket eden trende 20-30 yaşlarındaki 4 kişilik bir grubun bilet kontrolünü yapan Serkan C, biletsiz olduğu öne sürülen 26 yaşındaki bir Yunan vatandaşı tarafından darbedildi.

Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yere yığılan kondüktör Serkan C'ye, 10 dakika sonra olay yerine gelen polis memurları suni teneffüs uyguladı, ardından sağlık ekipleri müdahale etti.

Saldırgan olay yerinde polisler tarafından kelepçelenerek gözaltına alınırken ağır yaralanan 2 çocuk babası Serkan C, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis sözcüsü, şüphelinin Almanya'da ikametgahı bulunmayan 26 yaşında bir Yunan vatandaşı olduğunu belirtti.

Saldırgan hakkında kasten adam öldürmek suçundan işlem başlatıldı.

- "Trenler ve istasyonlar güvenli olmalı"

Almanya Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, yaptığı yazılı açıklamada, trende görevi başındayken biletsiz yolcunun saldırısı sonucu ölen Serkan C'nin ailesine başsağlığı diledi.

Dobrindt, Serkan C'nin ölümüyle derinden sarsıldığını belirterek "Kamu sektörü çalışanlarına ve demir yolu çalışanları gibi diğer hizmet sağlayıcılara yönelik artan şiddet, kararlı bir eylem gerektiriyor. Failin bu vahşi eylemi nedeniyle kanunun tam kapsamıyla cezalandırılmasını bekliyorum. Demir yolu gibi hizmet şirketlerinin çalışanları için yasal korumalar önemli ölçüde güçlendirilmelidir. Cezaların kapsamı genişletilmeli ve saldırılar için asgari cezalar önemli ölçüde artırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder ise yaptığı açıklamada, trenlerde ve istasyonlarda güvenliğe daha fazla önem verilmesi çağrısında bulundu.

Schnieder, "Çalışanlarımızı korumak için birlikte daha fazlasını yapmalıyız. Trenler ve istasyonlar güvenli olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

- Berlin Ana Tren Garı'nda Serkan C. için düzenlenen saygı duruşuna Bakan Schnieder de katıldı

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Serkan C. için ülke genelindeki tren garlarında saygı duruşunda bulunuldu.

Berlin Ana Tren Garı'nda (Berlin Hauptbahnhof) düzenlenen saygı duruşuna Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder ve Deutsche Bahn (Alman Demiryolları) çalışanları katıldı.

Schnieder, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün yas günü olduğunu belirtti.

Serkan C'nin görev yaptığı sırada sebepsiz bir şekilde saldırıya uğradığını ve aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiğini aktaran Schnieder, "Bu gerçekten tüm demir yolları ailesi için kara bir gündür." dedi.

Schnieder demir yolu şirketiyle birlikte, hem personel hem de genel olarak trenlerdeki güvenliğin artırılması gerektiğini kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber