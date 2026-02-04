Okulda kalp krizi geçiren 12'nci sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Yıldırım ilçesinde eğitim gördüğü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 12/A sınıfı öğrencisi Rabia Akyüz (17), ders sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine okula sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Akyüz'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Daha önce kalp rahatsızlığı bulunduğu ve bu nedenle iki kez kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Akyüz, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Öğrenci için bugün Yeşilevler Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Rabia Akyüz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları, öğretmenleri ve ilçe protokolü katıldı. Törende Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Okul Müdürü Erdem Korkut, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç de hazır bulundu.

Gözyaşlarının hakim olduğu cenaze namazının ardından Akyüz'ün cenazesi Erdoğanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Rabia Akyüz'ün ölümü, ailesini, okul camiasını hüzne boğarken kent genelinde de büyük üzüntüye neden oldu.