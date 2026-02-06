Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
YKS başvuruları bugün başlıyor
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı.
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
MEB 12 merkez için 826 sözleşmeli eğitim personeli alacak
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Türk savunma sanayii deprem bölgesine katkı sağladı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, devletin 6 Şubat 2023 deprem felaketi sonrası yürüttüğü dünya çapında örnek inşa sürecinin bir parçası olarak, Türk savunma sanayisinin de bölgenin ekonomik ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlayan yatırımlarla bu büyük yürüyüşe omuz verdiğini ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2026 12:19, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 12:38
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2023 deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andığını belirterek, "Geride kalanlara sabır ve metanet diliyorum. Rabb'im milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin, dayanışmamızı güçlendirsin." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin deprem sonrası yürüttüğü dünya çapında örnek inşa sürecinin bir parçası olarak, Türk savunma sanayisinin de bölgenin ekonomik ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlayan yatırımlarla bu büyük yürüyüşe omuz verdiğini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Bunu sağlam bir irade ve güçlü bir birliktelikle hep birlikte başardık. Savunma sanayi yatırımlarımız, Adıyaman'da ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN öncülüğünde kablo üretim tesisi, Kahramanmaraş'ta TUSAŞ Havacılık Yapısalları Üretim Tesisi, Kahramanmaraş'ta Havacılık Yapısalları Meslek Yüksekokulu, Hatay Kırıkhan'da ROKETSAN'ın stratejik üretim tesisi, Malatya'da ASELSAN Bakım, Onarım ve Elektronik Kart Üretim Tesisi, Gaziantep'te ASELSAN ve sanayicilerle ortak teknoloji yatırımı, savunma sanayi odaklı yeni istihdam ve nitelikli insan kaynağı projeleri."

Görgün, bu yatırımların sadece üretim değil, gençler için iş, aş ve gelecek anlamına geldiğini belirterek, "Savunma sanayisi, Türkiye'nin ekonomik dirilişinin ve bölgesel dayanışmasının da güçlü bir aktörüdür. Bu büyük yürüyüşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğine, tüm kurumlarımıza, mühendislerimize, işçilerimize ve bu milli seferberliğe emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

