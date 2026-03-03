Mart ayı kira artış oranı belli oldu
ABD, İran'a 'ikinci dalga' saldırıya hazırlanıyor

Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Michael Mulroy, Washington'ın İran'a yönelik operasyonlarında balistik füze cephaneliklerine odaklanan kapsamlı bir ikinci dalga saldırı başlatmasının beklendiğini söyledi.

03 Mart 2026
Mulroy, yaptığı açıklamada, operasyonun henüz erken safhalarında olunduğunu belirtti.

Mulroy, ilk aşamada hava hakimiyetini sağlamak amacıyla İran'ın hava ve füze savunma sistemlerinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Eski yetkili, "Şimdi ise çok daha geniş kapsamlı bir dalga görmek üzereyiz. Bu saldırıların hedefi, ABD ve İsrail'in operasyon sona ermeden önce mümkün olduğunca tüketmek istediği balistik füze cephanelikleri ve stratejik askeri varlıklar olacaktır" dedi.

Hava üstünlüğü sağlandı

Analistler, ilk dalga saldırıların ardından Tahran semalarında hava üstünlüğünün sağlandığına dikkat çekiyor.

Mulroy'a göre operasyonun ana hedefi, İran'ın misilleme kapasitesini tamamen ortadan kaldırmak ve balistik füze altyapısını sistemli bir şekilde etkisiz hale getirmek.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

