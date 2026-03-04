Bakan Fidan'dan, İran'a balistik füze tepkisi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiğinde etkisiz hale getirilen mühimmat ele alındı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan görüşmede, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki Türkiye'nin tepkisini iletti.
Bölgedeki gerilime dikkat çeken Fidan, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması:
"Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sayın bakanımız, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki tepkimizi iletmiş, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etmiştir."