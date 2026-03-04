Gıda fiyatları şubata damga vurdu: Aylık artış yüzde 5,34
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zeytinburnu'nda hayatını kaybeden anne ve kızına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Bakanlık, çocuğun tedavi sürecinin aksamaması için alınan koruma kararının "ayırma çabası" olarak yansıtılmasını eleştirdi. Bakanlık, bazı medya organlarının süreci çarpıttığını belirterek, tüm girişimlerin çocuğun üstün yararı için yapıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, İstanbul Zeytinburnu'nda denizden cesetleri çıkarılan anne ve kızıyla ilgili bazı medya organları ve sivil toplum kuruluşlarının iddialarının gerçeği yansıtmadığı, Bakanlığın girişimlerinin koruma amacı taşıdığı bildirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, "Zeytinburnu sahilde anne ve kızının cesedi bulundu" haberleri üzerine açıklama yapıldı.

Öz babasının istismarına uğradığı iddia edilen çocuk hakkında İstanbul Anadolu 2. Çocuk Mahkemesinin kararıyla Sağlık ve Danışmanlık Tedbiri uygulandığı belirtilen açıklamada, çocuğun sağlık kontrollerinin düzenli yapılmadığının anlaşılması üzerine, tedavi sürecinin aksamaması için gerekli çalışmalar yürütüldüğü ancak bu süreçte annenin reddedici tutumları sebebiyle yönlendirmelere olumlu yanıt alınamadığı aktarıldı.

Çocuğun 13 Şubat'ta özel bir vakıf hastanesine yatırıldığı bilgisinin alındığı ve tedavi sürecinin takip edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Sağlık kurulu raporunda çocuğun yatılı psikiyatrik tedavisinin gerekli olabileceği belirtilmiştir. Buna rağmen annenin önerilen tedavi ve sevkleri kabul etmediği uzmanlarca bildirilmiştir. Çocuğun sağlık durumunun risk altında olması nedeniyle 2 Mart tarihinde acil koruma kararı çıkartılmış ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Aynı gün adrese gidilmiş ancak kimseye ulaşılamamıştır. Akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine anne ve çocuğun hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır.

Yaşanan elim olay hepimizi derinden üzmüştür. Konu adli makamlarca soruşturulmaktadır. Öte yandan süreç boyunca, bazı medya organları ve sivil toplum kuruluşlarının süreci çarpıtarak, Bakanlığımızın anne ve çocuğu korumaya yönelik girişimlerini 'anne ile çocuğu ayırma çabası' şeklinde yansıtması sorumsuz ve gerçek dışıdır. Çocuğun üstün yararı doğrultusunda atılan adımların kamuoyu nezdinde farklı bir algı oluşturacak şekilde sunulması kabul edilemez. Bu üzücü olay vesilesiyle bir kez daha tüm medya mensuplarını ve STK'ları bu tür konularda yetkililerin yönlendirmesi doğrultusunda hassas ve titiz davranmaya davet ediyoruz."

