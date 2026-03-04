Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler

VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği "VavaAI Fiyat Endeksi"nin şubat ayı sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars'ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı "VavaAI Fiyat Endeksi Şubat 2026" raporunun sonuçlarına yer verildi.

Buna göre, ikinci el araç fiyatları şubatta aylık bazda yüzde 1,28 yükseldi. Ocak ayında başlayan artış eğiliminin devam etmesiyle yılbaşından bu yana toplam fiyat artışı, yüzde 2,4 seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde dolar yüzde 2,2, avro yüzde 2,8 artarken, enflasyon yüzde 2,96 olarak gerçekleşti. İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş, döviz kurlarındaki hareketle paralel seyretti.

Fiyat artışı A, B, C ve D segmentlerinin tamamında hissedilirken, segmentler arasında belirgin bir ayrışma yaşanmadı. Kilometre kırılımında artış özellikle düşük kilometreli araçlarda daha belirgin olurken, kilometre seviyesi yükseldikçe fiyat artış ivmesi sınırlı kaldı.

Model yılı analizinde ise 2023-2025 model araçlar, diğer yaş gruplarına kıyasla daha güçlü fiyat artışı sergiledi. Söz konusu görünüm, alıcı talebinin daha yeni ve az kullanılmış araçlara yönelmeye devam ettiğine işaret etti.

"İkinci elde fiyat artışında dolar ve kredi koşulları belirleyici oluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, verilerin, piyasadaki fiyat hareketlerinin yalnızca dönemsel bir dalgalanmadan ibaret olmadığını, daha geniş makroekonomik dinamiklerle şekillendiğini ortaya koyduğunu aktardı.

Yılın ilk iki ayında gözlemlenen fiyat artışının, ikinci el pazarında yeniden dolar ile korelasyonun güçlendiğini gösterdiğini belirten Gözelekli, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde kredi koşulları, döviz kuru ve sıfır araç fiyat politikaları, ikinci el piyasasının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Bölgesel gelişmelerin petrol fiyatları ve genel ekonomik görünüm üzerindeki olası etkileri de piyasanın yönü açısından yakından takip edilmesi gereken önemli bir unsur olarak öne çıkıyor."