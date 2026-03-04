'Kara Maskeliler' suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı

Gıda fiyatları şubata damga vurdu: Aylık artış yüzde 5,34
Gıda fiyatları şubata damga vurdu: Aylık artış yüzde 5,34
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Kara Maskeliler' suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul'da birçok ilçede faaliyet gösteren "Kara Maskeliler" isimli silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2026 16:18, Son Güncelleme : 04 Mart 2026 16:20
Yazdır
'Kara Maskeliler' suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, elebaşılığını şüpheli M.K'nin yaptığı kamuoyunda "Kara Maskeliler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmalar sonucunda, suç örgütü üyelerinin İstanbul'da Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile silah ticareti suçlarını işlediklerinin anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin gerçekleştirecekleri silahlı eylemler öncesinde yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı yurt dışı GSM hatları ve uygulamalar üzerinden müştekileri arayıp tehdit ederek haksız maddi menfaat temin ettikleri, taleplerin karşılanmaması durumunda iş yeri kurşunlama eylemini yaptıkları kaydedildi.

Örgütün, sosyal medya hesapları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttüğü, İstanbul dışından gelen gençleri örgüt bünyesine dahil edip tetikçi olarak kullandığı vurgulanan açıklamada, ayrıca aralarında güçlü iletişim ağı bulunan yeni nesil suç örgütleriyle zaman zaman ittifak kurdukları ifade edildi.

Açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında söz konusu örgüte yönelik 9'u tutuklu, 7'si yakalamalı olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında 3 ayrı iddianame hazırlandığı kaydedildi.

Devam eden bu soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin saklandığı "zula evi" olarak tabir edilen adreste arama yapıldığı belirtilen açıklamada, aramada 11 kalaşnikof tüfek, bunlara ait 501 fişek ile şarjör, 18 kilo 710 gram esrar, 1 kilo 905 gram kokain ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, bir şüphelinin saklandığı otel odasında yapılan aramada ise 9 milimetre çapında tabanca ve 5 fişek ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 2'si tutuklu, 1'i adli kontrol tedbirli, 4'ü hakkında yakalama emri bulunan 7 şüpheliye ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "birden fazla kişi tarafından birlikte, var olan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak gece vakti yağmaya teşebbüs etme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "mala zarar verme" suçlarından Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendiği belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber