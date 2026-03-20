Mansur Yavaş milli parkı ilçe belediyesine devretti

Türkiye'nin ikinci milli parkı olan Soğuksu Milli Parkı'nın işletmesi, 20 Mart 2026 itibarıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Kızılcahamam Belediyesi'ne devredildi. Devir teslim töreninde parkın bakımsızlığına dikkat çeken Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Burası Kızılcahamam'ın geleceğidir" diyerek kapsamlı bir yenileme çalışması başlatacaklarını müjdeledi. Belediye, parkın yeni çehresi için vatandaşlardan da fikir bekliyor.

Haber Giriş : 20 Mart 2026 20:40, Son Güncelleme : 20 Mart 2026 21:10
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçenin doğal mirası Soğuksu Milli Parkı'nın işletmesinin belediyelerine devredildiğini duyurdu. 7 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen parkın "ihmalin, yorgunluğun ve zamana terk edilmişliğin izlerini taşıdığını" belirten Acar, parkı kısa sürede yenileyerek hemşehrilerin hizmetine sunacaklarını açıkladı.

Soğuksu Milli Parkı'nda Yeni Dönem

Kızılcahamam'ın en önemli doğal değerlerinden biri olan Soğuksu Milli Parkı'nın işletmesi, 20 Mart 2026 itibarıyla Kızılcahamam Belediyesi'ne devredildi . 7 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen park, artık yerel yönetimin sorumluluğunda hizmet verecek .

Başkan Acar: "İhmalin İzlerini Taşıyor"

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, devir teslim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada parkın mevcut durumuna dikkat çekti. Acar, "Şuan itibariyle, Soğuksu Milli Parkımızı Kızılcahamam Belediyemize devraldık. Devraldığımız manzara; ihmalin, yorgunluğun ve zamana terk edilmişliğin izlerini taşıyor." ifadelerini kullandı .

Yerel kaynaklara göre, 7 yıllık süreçte parkta yalnızca temizlik ve güvenlik hizmetleri yürütülmüş, yeni yürüyüş yolları, kamelya veya piknik alanı gibi yatırımlar yapılmamıştı . Bu durum Kızılcahamam halkı tarafından "boşa geçen 7 yıl" olarak yorumlanmıştı

Başkan Acar, Soğuksu Milli Parkı'nın ilçe için taşıdığı anlamı şu sözlerle vurguladı:
"Ama biz bu haliyle değil, hayal ettiğimiz güzelliğiyle bakıyoruz Soğuksu'ya. Burası sadece bir park değil; Kızılcahamam'ın nefesi, hatırası, geleceğidir."

Yenileme Taahhüdü: "Söz Veriyoruz"

Belediye Başkanı, parkın geleceğine dair somut vaatlerde bulundu:

"İnşallah çok kısa sürede; doğasına yakışır, hemşehrilerimizin huzurla vakit geçireceği, tertemiz ve düzenli bir yaşam alanı haline getireceğiz. Söz veriyoruz. Soğuksu'yu hak ettiği değere kavuşturacağız."

Vatandaşların Görüşleri Alınacak

Kızılcahamam Belediyesi, yenileme çalışmaları kapsamında hemşehrilerin ve ziyaretçilerin görüş ve önerilerini de dikkate alacak. Fikirlerin 0534 794 59 59 numaralı WhatsApp hattından iletilmesi istendi .

Soğuksu Milli Parkı Hakkında

1959 yılında Türkiye'nin ikinci milli parkı olarak ilan edilen Soğuksu Milli Parkı, Ankara'ya 80 kilometre mesafede bulunuyor . 1.187 hektar alana sahip park, Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuşu Kara Akbaba'ya ev sahipliği yapmasının yanı sıra, 15 milyon yıllık taşlaşmış ağaç fosilleri ve zengin bitki örtüsüyle de dikkat çekiyor

