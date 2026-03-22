MSB: Katar'da düşen helikopterde 3 personel şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri ve 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirdi. Helikopter kazasında şehit olan Türk ve Katarlı personele ilişkin, siyasiler taziye mesajı yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2026 12:55, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 13:55
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Katar arasındaki askeri işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerinin, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin dün akşam ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza kırıma uğrayıp denize düştüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başlatılan arama kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır. Kazada, helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri personeli, 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN personeli teknisyen şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni, Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir.

Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN'a, Türk milleti ile kardeş Katar halkına başsağlığı dileriz."

Siyasilerden helikopter kazası şehitleri için taziye mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN çalışanlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da Allah'tan rahmet, Katar halkına başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Katar'da şehit olan personele ilişkin sanal medya hesabından taziye dileklerini iletti. Özel, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kaydetti.

ÇELİK: ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından, "Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehidimize ve ASELSAN'da çalışan teknisyen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve ASELSAN'ın başı sağ olsun. Katar Silahlı Kuvvetleri'nin hayatını kaybeden mensuplarına Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Katar halkına başsağlığı diliyoruz" paylaşımında bulundu.

DURAN: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sanal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu; Türk Silahlı Kuvvetlerimizden 1 personelimiz, ASELSAN'dan 2 personelimiz ve Katar Silahlı Kuvvetlerinden 4 personel şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

