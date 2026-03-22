Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Facebook kesenin ağzını açtı: Ayda 3 bin dolar kazanma fırsatı!

Haber Giriş : 22 Mart 2026 08:08, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 08:10
Meta, içerik üreticilerini kendi platformuna çekmek için "Creator Fast Track" programını duyurdu. Program kapsamında YouTube, TikTok ve Instagram içerik üreticilerine Facebook Reels paylaşımları için garanti ödeme sunulacak.

Takipçi Sayısına Göre Aylık Kazanç Fırsatı

En az 100 bin takipçisi olanlar aylık 1.000 dolar, bir milyondan fazla takipçisi olanlar ise aylık 3.000 dolar kazanma fırsatı bulacak.

Ödeme İçin 15 Reels Videosu Yeterli Olacak

Bu geliri elde etmek için üreticilerin ayda sadece 15 adet Reels videosu paylaşması yeterli olacak. Ayrıca bu videoların toplamda belirli bir izlenme sayısına ulaşma zorunluluğu bulunmuyor ve içerikler daha önce başka platformlarda paylaşılmış videolar da olabiliyor. Tüm detaylar ise Facebook'un Fast Track internet sitesinden incelenebiliyor.

Hedef: Üreticilerin Platform Değiştirme Endişesini Gidermek

Facebook İçerik Üreticileri Ürün Başkan Yardımcısı Yair Livne, yaptığı açıklamada, üreticilerin yeni bir platforma geçmekten çekindiğini ve bu programın tam olarak bu endişeyi gidermeyi hedeflediğini belirtti. İçerik üreticileri bu garanti ödemeleri yalnızca üç ay boyunca alacak.

Facebook'un İçerik Üreticisi Bütçesi 3 Milyar Dolara Ulaştı

Platformun içerik üreticilerine ayırdığı bütçe de hızla büyüyor. Facebook, 2025 yılında içerik üreticilerine yaklaşık 3 milyar dolar ödeme yaptı.

Bu rakam, 2024 yılına göre yüzde 35 oranında bir artışa işaret ediyor. Ayrıca platformda yılda 10 bin dolardan fazla kazananların sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi.

Yeni Analiz Araçlarıyla Şeffaf Kazanç Takibi

Yeni programa katılanlar; abonelikler, bahşişler, marka ortaklıkları ve video, hikaye ile gönderi etkileşimlerine dayalı İçerik Gelir Elde Etme programı üzerinden ekstra para kazanmaya da devam edebilecek. Üstelik programa dahil edilen yeni analiz araçları, üreticilere hangi izlenmelerin ödemeye dahil edildiğini, tahmini kazanç oranlarını ve bazı izlenmelerin neden gelire dönüşmediğini net bir şekilde gösterecek.

