Liseliler geliştirdikleri 'UMAY' ile TEKNOFEST'te bu kez zirveyi hedefliyor

KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
MSB: Katar'da düşen helikopterde 3 personel şehit oldu
MSB: Katar'da düşen helikopterde 3 personel şehit oldu
Vali Gül'den Fatih'te çöken binalara dair açıklama: 7 kişi kurtarıldı
Vali Gül'den Fatih'te çöken binalara dair açıklama: 7 kişi kurtarıldı
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Gayrimenkulde 'emlakçı' değil 'uzman' dönemi: Sektör eğitim şartı istiyor!
Gayrimenkulde 'emlakçı' değil 'uzman' dönemi: Sektör eğitim şartı istiyor!
Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!
Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Camide yarı çıplak küfürlü şarkı söyleyen genç tutuklandı
Camide yarı çıplak küfürlü şarkı söyleyen genç tutuklandı
Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Ortadoğu gerginliği altın fiyatlarını vurdu! Yüzde 10 kayıp
Ortadoğu gerginliği altın fiyatlarını vurdu! Yüzde 10 kayıp
43 ilin geçiş noktasında yoğun trafik! Tatilciler dönüşe geçti
43 ilin geçiş noktasında yoğun trafik! Tatilciler dönüşe geçti
29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 şüpheli yakalandı
29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 527 gözaltı
İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 527 gözaltı
Numan Kurtulmuş: Farkındalık yalnızca bir güne sığmaz
Numan Kurtulmuş: Farkındalık yalnızca bir güne sığmaz
'AİLEM' ile 268 bin 719 çağrıya çeviri desteği sağlandı
'AİLEM' ile 268 bin 719 çağrıya çeviri desteği sağlandı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli hızlı tren bu yıl raylara iniyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli hızlı tren bu yıl raylara iniyor
Kayseri'de feci kaza: Tıp öğrencisi Yaren yaşamını yitirdi
Kayseri'de feci kaza: Tıp öğrencisi Yaren yaşamını yitirdi
Altın fiyatlarında son durum: İşte fiyatlar
Altın fiyatlarında son durum: İşte fiyatlar
Eskiden müşteri beğenmezlerdi! Sarı taksi artık sinek avlıyor
Eskiden müşteri beğenmezlerdi! Sarı taksi artık sinek avlıyor
SMS dolandırıcılarına en çok yaşlılar kanıyor
SMS dolandırıcılarına en çok yaşlılar kanıyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

Liseliler geliştirdikleri 'UMAY' ile TEKNOFEST'te bu kez zirveyi hedefliyor

Bursa'da lise öğrencileri, 3 yıl önce tasarladıkları elektrikli araç "UMAY"ı geliştirerek TEKNOFEST'te birinciliği hedefliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2026 11:38, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 11:37
Bursa'nın yanı sıra Türkiye'nin 39 farklı ilinden gelen 444 öğrencinin eğitim gördüğü Tofaş Fen Lisesinde, öğrencilerin becerilerini artırmak, birlik ruhunu geliştirmek amacıyla Elektrikli Araçlar Takımı kuruldu.

Öğrenciler 3 yıl önce tasarladıkları elektrikli araca "UMAY" adını verdi.

Aracı zamanla geliştirerek, TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK yürütücülüğünde geçen yıl ağustosta Gebze Kampüsü'nde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılan liseliler, teknik tasarımda 5'inci, görsel tasarımda 2'nci oldu.

Lityum demir fosfat pille hareket eden, saatte 60 kilometre hıza kadar ulaşıp, 100 kilometre yol katedebilen aracı daha da geliştirmeye çalışan öğrenciler, bu yılki yarışlarda birincilik hedefliyor.

Okul müdürü Süleyman Şeker, AA muhabirine, 444 öğrenciden 220'sinin okul pansiyonunda kaldığını, bu nedenle öğrencilerin istedikleri saatte okula gelerek AR-GE çalışması yapabildiğini söyledi.

Öğrencilerin daha önce 2 farklı araç ürettiğini ve katıldıkları yarışmalarda dereceler elde ettiğini belirten Şeker, takımdaki 15 öğrencinin büyük özveriyle çalıştığını anlattı.

Şeker, yarışmaların esas konusunun verimlilik olduğunu dile getirerek, "Az enerjiyle çok mesafe katetmek... Aracımızın adı UMAY. 'Umay Ana' Türk mitolojisinde çocukları ve doğayı koruyan bir simge. Dolayısıyla öğrencilerimiz de bunu uygun gördü. Aracımız elektrikli. Öğrencilerimiz pansiyonda kalıyor. Çocuklar yaz tatilinde memleketlerine gitmedi. Yazın okul pansiyonunda kalarak bu aracı ürettiler." diye konuştu.

- "Uluslararası yarışmalara da katılmayı düşünüyoruz"

Takımda yer alan öğrencilerden Yaşar Can Dönmez de "UMAY"ı üretmeye 2023'te başladıklarını ve aynı sene tamamladıklarını söyledi.

Aracı geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Dönmez, 300 kilogram ağırlığındaki "UMAY"ın 100 kilometrelik menzile sahip olduğunu ve saatte 60 kilometre hıza çıktığını kaydetti.

Araçta akü kullanmadıklarını belirten Dönmez, "Lityum demir fosfat denilen malzemeden yapılan pil var. Onu kullanıyoruz. Bu pilin içerisinde 240 hücre var. Bu hücrelerle 100 kilometre menzil ya da 5 saate kadar aracımızı kullanabiliyoruz." dedi.

Dönmez, bu yıl da TEKNOFEST başta olmak üzere çeşitli yarışmalara katılacaklarını dile getirdi.

- "Verimliliğini artırmak için çalışma yürütüyoruz"

Takımın elektronik ve yazılım kaptanı Ahmet Selim Altıparmak ise aracın büyük oranda yerli ve milli imkanlarla tasarlandığını ifade etti.

Beyin görevi gören "araç kontrol sistemi", elektrik kaçaklarını tespit eden "izolasyon izleme cihazı", bataryanın voltajını ve sıcaklığını koruyan "batarya yönetim sistemi" gibi elektronik devrelerin TEKNOFEST'ten yerlilik onayı aldığını belirten Altıparmak, şunları kaydetti:

"Amacımız da zaten verimliliği yakalamak. Aynı zamanda aracımızın diğer elektronik sistemlerini de yerli olarak tasarlamaya çalışıyoruz. Bunları yaparken profesyonellerden destek almamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar kendimiz araştırarak yapıyoruz. Bu süreçte 3 kart tasarladık. Aracı kilogram bazında hafifletip bataryaları küçülterek verimliliğini artırmak için çalışma yürütüyoruz."

Altıparmak, geçen sene TEKNOFEST'teki yarışın güzel geçtiğini anlatarak, "Türkiye'nin her yerinden gelip geliştirilen araçları inceledik. Oradan tecrübeler elde ettik. Bizim zorlandığımız kısımları onların nasıl yaptığını, o problemleri nasıl çözdüğünü gördük. Bu şekilde kendimize çok şey kattığımızı düşünüyorum. Yarışmada eksiklerimizi gördük. Bizden daha iyi yapılan şeyleri de gördük. O yüzden bu yıl onları düzeltmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

