Erdoğan'ın ikramı sonrası Rize simidi viral oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize ziyaretinde Ramazan Bayramı namazının ardından gazetecilere Rize simidi ikram etti. Bayram programı kapsamında memleketinde bulunan Erdoğan'ın gazetecilere yaptığı simit ikramı sonrasında kentin yöresel lezzetlerinden biri olan Rize simidi yeniden gündeme taşındı. Rize simidi, Türkiye'nin birçok yerinde bilinen susamlı simitten farklı olarak susamsız ve uzun süre dayanabilen yapısıyla dikkat çekiyor.

Özellikle taş fırınlarda pişirilen Rize simidi, bölge halkı tarafından kahvaltılarda ve çay yanında kaşarla birlikte en çok tercih edilen yiyecekler arasında yer alıyor. Karadeniz kültürünün önemli tatlarından biri olan Rize simidi, geçmişten günümüze özellikle gurbetçilere gönderilen dayanıklı bir yol azığı olarak da biliniyor.

Rize simidinin katkısız olmasına dikkat çeken Haşim Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikram ettiği simitlerin kendileri tarafından yapıldığının altını çizerek, yapım sürecini şu sözlerle anlattı:

"Hamurumuz yoğrulur, yaklaşık 45 dakika dinlenir. Dinlendikten sonra kesilir, dizilir ve haşlama bölümüne geçer. Haşlama bölümünden sonra pişirme bölümü, ondan sonra tam mamul olarak satışa hazır duruma gelir. En büyük özelliği katkısız olması ve 6 ay hiç bozulmadan tüketilebilmesi. Sadece biraz sertleşir, yenmeyecek durumda olmaz."