Türkiye Diyanet Vakfı ramazanda 6,2 milyon kişiye yardım ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından ramazan boyunca yurt içi ve dışında yürütülen faaliyetlerle 6 milyon 222 bin 561 ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2026 13:35, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 13:47
Türkiye Diyanet Vakfı ramazanda 6,2 milyon kişiye yardım ulaştırdı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV işbirliğinde, "Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin" temasıyla yürütülen 2026 ramazan yardım programında, Türkiye ve 86 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşıldı.

Ramazan boyunca vakfın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerinde toplam 6 milyon 222 bin 561 kişi yardımlardan faydalandı.

Vakfın yurt içindeki çalışmalarında, 456 bin 175 adet 2 bin liralık alışveriş kartıyla bağışçıların emanet ettiği 238 bin 297 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Ayrıca 21 bin 460 bayramlık yardım kartı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, bu kartların 3 bin 940'ı 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen afetzedelere verildi.

Ankara'daki Kocatepe Camii avlusunda kurulan İyilik Sofrası'nda günlük ortalama 2 bin 500 kişilik iftar yemeği hazırlandı, bu yemekler talepler doğrultusunda gençlik merkezleri, üniversiteler ve farklı noktalara da ulaştırıldı.

Böylece ramazan boyunca Ankara'da toplam 72 bin 500 kişi iftar yemeği ikramından faydalandı, ülke genelinde kurulan İyilik Sofraları'nda ise toplam 272 bin kişiye iftar verildi.

Ayrıca 12 ilde gençlik iftarları, burslu öğrencilerin yoğun olduğu 5 şehirde öğrenci iftarları yapıldı, 5 Mart Dünya Yetim Günü ile 13 Mart TDV'nin kuruluş yıl dönümünde de ülke genelinde iftar programları gerçekleştirildi.

Trafikte kaldığı için iftara yetişemeyenleri de unutmayan Vakıf, Ankara'da 20 bin iftariyelik kumanya, şubeler aracılığıyla ülke genelinde 65 bin yolcuya kumanya dağıttı.

Ramazan boyunca yurt genelinde 25 bin Kur'an-ı Kerim dağıtıldı, tüm bu çalışmalarla yurt içinde toplam 3 milyon 945 bin 650 kişiye ulaşıldı.


