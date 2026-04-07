1 teröristin öldürüldüğü çatışmaya ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Beşiktaş Levent'te teröristlerle polis ekipleri arasında çatışma çıkmış, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alınmıştı. Olayda 2 polis yaralanırken, 3 saldırgandan 1'i ölü, 2'si ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Olayın tüm boyutları detaylı bir şekilde incelenirken, saldırıyla bağlantılı olduğu kaydedilen ve olay yerine yakın 1 kişi daha gözaltına alınmıştı. Çalışmalarını genişleten polis ekipleri, saldırıya ilişkin iki kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Böylece yaralı iki şüpheli ile birlikte gözaltı sayısı 5'e yükseldi.