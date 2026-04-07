Bakan Uraloğlu: 'Modern Hicaz Demir Yolu'nu' inşa edelim istiyoruz

Bakan Uraloğlu, Ürdünlü ve Suriyeli mevkidaşları ile yaptığı toplantının ardından Ürdün'ün başkenti Amman'daki Osmanlı yadigarı Hicaz Demir Yolu İstasyonu'nu ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, tarihi istasyondan hareket ederek Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek bir Türk tırını düzenlenen törenle Ürdünlü mevkidaşı Nidal Kattamin ve Suriyeli mevkidaşı Ya'arub Bedir ile birlikte uğurladı.

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Ürdün, Türkiye ve Suriye arasında inşa edilecek söz konusu demir yolu hattının Suudi Arabistan ve Umman'a uzanmasını da planladıklarını, böylelikle Kızıldeniz'i Akdeniz'e ve Avrupa'ya bağlamış olacaklarını dile getirdi.

Bakan Uraloğlu Ürdünlü ve Suriyeli mevkidaşları ile bugün imzaladıkları mutabakat zaptıyla üç ülke arasındaki demir yolu projesi üzerinde anlaştıklarını dile getirdi.

"Hicaz Demir Yolu'nun Amman istasyonundayız. Gerçekten 1302 kilometrelik bir demir yolunun çok önemli bir parçasındayız." diyen Uraloğlu, Amman'daki Osmanlı yadigarı Hicaz Demir Yolu İstasyonunu ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye, Suriye ve Ürdün'ün üç ülke arasındaki kara yolu hattının işlevsel hale getirilmesi için irade ortaya koyduklarını söyleyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ürdün'den çıkacak olan yüklerin Suriye üzerinden Avrupa'ya oradan esasında Orta Asya'ya kadar gitmesi söz konusu. Keşke bu projeleri biz bir 10 yıl önce hayata geçirseydik, 20 yıl önce hayata geçirseydik ama o günkü konjonktür nasip olmadı. Bugün Cumhurbaşkanımız ve üç ülkenin (Türkiye, Suriye ve Ürdün) devlet başkanları bir irade ortaya koydu. Ve biz de o irade gereği bugün Amman'dayız.

Üç bakan bu yolun öncelikle kara yolunun çok işlevsel bir hale gelmesini istiyoruz. Birazdan da inşallah buradan uğurlayacağımız tır Avrupa'ya kadar gidecek. Bir Türk tırı buradan aldığı işi Avrupa'ya kadar götürecek."

- Hicaz Demir Yolu'nun işlerlik kazanması konusunda karar aldık

Ürdün ve Suriyeli mevkidaşları ile yaptıkları toplantıda Hicaz Demir Yolu'nun işlerlik kazanması konusunda karar aldıklarını kaydeden Uraloğlu, şunları söyledi:

"Bu kararı prensipte almıştık. Şimdi inşallah detaylarını konuşacağız. Tabi burada şunu kaçırmamak lazım. Hicaz Demir Yolu'nun Şam ile Ürdün arasındaki bölümünü biz esasında eski haliyle koruyup onu bir kültür demir yolu olarak, turizm yolu olarak koruyalım istiyoruz.

Ama modern Hicaz Demir Yolu'nu da inşa edelim istiyoruz. Çünkü zaten Şam'dan Türkiye'ye doğru bir hat yok. Şam'dan Ürdün'e doğru olan hatta Suriye sınırlarında ciddi eksiklikler var. Onları beraberce tamamlayacağız inşallah."

Uraloğlu, Amman'daki toplantılarda Suriye ve Ürdün tarafının Hicaz Demir Yolu konusundaki tespitlerinin ele alındığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Herkes elindeki bilgileri bizim teknik komisyonumuzda konuşacak. Ondan sonra zannediyorum ki bu yıl içerisinde proje ile ilgili ve diğer tüm kararlar da alınmış olur, inşallah önümüzdeki sene de burada bir inşaata başlamış oluruz."

Türkiye, Suriye ve Ürdün hattının coğrafi önemine vurgu yapan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Burada tabi (Kızıldeniz'deki ) Akabe Limanı çok çok kıymetli gerçekten. Diğer taraftan hem Suriye hem de Türkiye'deki Akdeniz limanları kıymetli ve oradan da dediğim gibi Avrupa'ya uzanacak. Zaten siz Türkiye'ye çıkardınız mı bu hattı Karadeniz, Akdeniz ve Ege'ye ulaşmış oluyorsunuz. Ama bu taraftan da Akdeniz limanına gittiğimizde esasında biz Kızıldeniz ve Afrika'ya ulaşmış oluyoruz. Gerçekten böyle hani üç ülkenin neredeyse Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan, Afrika'ya uzanan tam bir ayak teşkil edilmiş olacak."

Bakan Uraloğlu bu hattın Suudi Arabistan ve Umman'a uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili soru üzerine, şunları söyledi:

"Suudi Arabistanlı bakan ile görüştüm. Teknik heyetler bu ay içerisinde bir araya gelecek. Yine Umman ile de Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla görüştük. Ve onlar da bu işe sıcak bakıyorlar. Yani Umman'dan başlayan sizin dediğiniz gibi Suudi Arabistan'dan oradan, Ürdün'den, Suriye'den, Türkiye'ye. Yani burada Kızıldeniz'e ve Akdeniz'e açılacak olan, Avrupa'ya açılacak olan bir hattan bahsediyoruz. Dediğim gibi keşke bunları bir 10 yıl önce, 20 yıl önce yapsaydık."

"Umman, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye hattından enerji taşınabilecek mi?" sorusunu Uraloğlu, "Teknik olarak ilk etapta kara yolu ve demir yolu düşünüyoruz. Ama elbette enerji nakil hattı olarak da bunu konuşmamızda fayda var." şeklinde cevapladı.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, kara ve demir yoluyla umre ziyaretlerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Amman Büyükelçimizle konuştum. Esasında umre ziyaretlerine kara yoluyla giden epey vatandaşımız olmuş. Bu uçuşların da (ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle) biraz sıkıntıya girmesiyle beraber. Hele hele hızlı demir yolu yapınca, 150-200 kilometrelere çıkacak bir yol yaparsak; hem yük hem yolcu taşımacılığıyla kesinlikle bu anlamda bir hac ziyareti de, ya da bütün bölgedeki kültür turizm ziyareti de söz konusu olacak. Bunu çok amaçlı kullanmalıyız. Yani esas amacımız burada yük taşımak, ama aynı zamanda yolcu da taşıyabilmeliyiz. Zaten yeni projelerimizi böyle inşa ediyoruz."