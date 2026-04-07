Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Bakan Gürlek'ten Yargıda Birlik Derneği'ne 'FETÖ' teşekkürü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıda Birlik Derneği Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, derneğin özellikle FETÖ ile mücadeledeki kritik rolüne dikkat çekerek, "Türk yargısının bağımsız ve tarafsız bir yapıya kavuşması sürecinde önemli bir sorumluluk aldılar" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 19:15, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 19:15
Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Yargıda Birlik Derneği Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiğini belirtti.

Yargı teşkilatının daha da güçlenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için verimli bir istişare gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

"Türk yargısının vesayet altına alınmaya çalışıldığı kritik süreçlerde Yargıda Birlik Derneği, FETÖ ile mücadelede kararlı bir duruş sergileyerek, yargının bu yapının etkisinden arındırılması ve bağımsız, tarafsız bir yapıya kavuşması sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir. Yargı teşkilatımızın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesine katkı sunan, dayanışmayı güçlendiren özverili çalışmalarından dolayı Yargıda Birlik Derneğini tebrik ediyor, nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Ali Nevzat Açıkgöz ve kıymetli heyetine teşekkür ediyorum."

