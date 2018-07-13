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İçişleri'nden idari bölümlere ayırma yetkisi açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenlemek haberleriyle ilgili açıklama yaptı
13 Temmuz 2018 12:23
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İçişleri'nden idari bölümlere ayırma yetkisi açıklaması

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bazı basın yayın organlarında yer alan, İçişleri Bakanlığı görevlerinde yeni kararnameyle "Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenlemek" ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamakta, eksik ve yanlış bilgi içermektedir.

Bahse konu yetki mülga edilen 1985 tarihli 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin (g) bendinde "Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek"; 9 uncu maddesinin (b) bendinde "Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve adlarının değiştirilmesine, merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma ve birleşmeler ile köy, önemli mevki ve tabii yer adlarının değiştirilmesine ait işlemleri yürütmek, mülki idare birimleriyle ilgili yayınlar yapmak" denilmektedir.

Bu itibarla (1) Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirtilen görev, 1985 tarihli kaldırılan "İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" da yer alan görev ve yetkilerin tekrarından ibaret olup, yeni bir düzenleme değildir. 1985 sayılı Kanunda da sözü edilen görev ve yetkiler, il ve ilçe mülki sınırlarının belirlenmesi ve sınır uyuşmazlıklarının giderilmesi amacına ilişkindir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Memurlar.Net
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