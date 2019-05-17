Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları
|17 Mayıs 2019 10:05
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Liselerde yeni bir dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ortaöğretimde yeni modeli yarın kamuoyuna açıklayacak.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre;
1. Ders sayısı azalıyor.
2. Liselere kariyer ofisleri geliyor.
3. 12. sınıflarda ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor.
4. Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor.
5. Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9. sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak.
6. Bilgi Kuramı zorunlu ders haline geliyor.
7. Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.
8. 12. sınıfta çok enteresan yenilikçi dersler geliyor.
9. Öğrencinin her alandan ders alabileceği dengeli bir ders çizelgesi geliyor.
10. Haziran ayında dersler yerine; proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinlikleri geliyor.
MEB'den yapılan açıklamaya göre Bilgi Kuramı zorunlu ders haline gelecek. Yaparak, uygulayarak öğrenmeye ise ağırlık verilecek. Yeni lise sistemi 2020-2021 yılında 9.sınıflardan başlayacak. Kademeli geçiş olacak.
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